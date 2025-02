Alessandra Ambrósio, la brésilienne de 43 ans qui était apparue dans « Casino Royale »

Alessandra Ambrósio, la mannequin brésilienne de renommée mondiale, célèbre ses 44 ans cette année 2025, marquant plus de deux décennies d’une carrière exceptionnelle dans le monde de la mode et du divertissement. Née le 11 avril 1981 à Erechim, au Brésil, Alessandra a su se faire un nom bien au-delà des podiums, notamment grâce à son apparition remarquée dans le film « Casino Royale » en 2006

Des débuts prometteurs dans le mannequinat

Tout a commencé pour Alessandra Ambrósio à l’âge de 12 ans, lorsqu’elle a participé à des cours de mannequinat. Sa beauté et son charisme inné n’ont pas tardé à attirer l’attention des recruteurs. En 1996, à seulement 15 ans, elle remporte un concours de mannequins organisé par Elite Model Look, une victoire qui lance officiellement sa carrière.

Rapidement, elle signe des contrats avec les plus grandes agences de mode et devient une figure incontournable des campagnes publicitaires pour des marques prestigieuses comme Guess, Revlon et Giorgio Armani. Avec ses jambes interminables et son sourire éblouissant, Alessandra avait « ce petit truc en plus » qui fait les icônes.

L’ascension vers le statut d’Ange Victoria’s Secret

En 2004, la célèbre marque de lingerie Victoria’s Secret repère son potentiel et en fait l’un de ses Anges emblématiques. Cette collaboration sera l’une des plus marquantes de sa carrière. Elle défile pendant plus de dix ans pour la marque, arborant les fameuses ailes d’ange lors des shows spectaculaires.

Un des moments forts de sa carrière reste sans doute lorsqu’elle porte le « Fantasy Bra » – un soutien-gorge orné de précieux bijoux – d’une valeur de plusieurs millions de dollars. L’image de cette égérie glamour reste gravée dans les annales de la mode. Cette collaboration a propulsé sa carrière à de nouveaux sommets, la plaçant parmi les mannequins les mieux payés au monde.

Une incursion réussie dans le cinéma

Si la mode était son terrain de jeu préféré, Alessandra Ambrósio a également fait une percée remarquée dans le cinéma. En 2006, elle fait une apparition dans le mythique « Casino Royale », le premier film mettant en vedette Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Bien que son rôle soit mineur, sa présence élève encore davantage son statut d’icône internationale. Depuis, Alessandra Ambrósio a participé à plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles, notamment « Daddy’s Home » (2015) et sa suite en 2017, ainsi que « Ninja Turtles 2 » (2016). Elle a également participé à des séries comme « How I Met Your Mother » et « New Girl », élargissant ainsi son champ d’action dans l’industrie du divertissement.

Une carrière diversifiée

Alessandra Ambrósio ne s’est pas limitée à être mannequin ou actrice. Elle a également lancé sa propre ligne de vêtements, Ále by Alessandra. En parallèle, elle est devenue influenceuse sur les réseaux sociaux, partageant des moments de sa vie quotidienne, des conseils de beauté et des instants de bonheur avec ses enfants. Son compte Instagram regorge de photos de voyages de rêve, de shootings glamour et de moments en famille.

Un impact durable dans l’industrie de la mode

Avec une carrière qui s’étend sur plus de deux décennies, Alessandra Ambrósio a laissé une empreinte durable dans l’industrie de la mode. Son charisme naturel a inspiré de nombreuses jeunes mannequins à suivre ses traces. Elle est souvent citée comme l’une des plus grandes figures de Victoria’s Secret et continue de collaborer avec des marques prestigieuses, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre lorsqu’on a du talent et de la détermination. Reconnue comme l’une des icônes de la mode, Alessandra Ambrósio a d’ailleurs été classée parmi les mannequins les mieux payés par Forbes, avec des revenus estimés à 6,6 millions de dollars par an.

Une vie personnelle épanouie

Maman de deux enfants, Anja Louise et Noah Phoenix, elle place la famille au centre de ses priorités. Elle a déclaré à plusieurs reprises que l’équilibre entre carrière et vie personnelle est essentiel à son bonheur. Entre Los Angeles et le Brésil, elle partage son temps entre ses engagements professionnels et ses moments de détente avec ses proches.

Alessandra Ambrósio incarne une success story à la fois glamour et inspirante. De ses débuts prometteurs au sommet de la mode internationale à sa diversité de projets dans le cinéma et l’entrepreneuriat, elle continue de briller. Et à 43 ans, cette icône brésilienne montre qu’il est possible de conjuguer élégance, polyvalence et authenticité avec brio, si certaines personnes en doutaient encore.