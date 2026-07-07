Emma Watson signe une rare apparition publique à Londres, aux côtés du prince William

Discrète depuis quelques années, l’actrice britannique Emma Watson a fait une apparition remarquée à Londres. Elle s’est rendue à un événement consacré à la protection de la faune sauvage, aux côtés du prince William et de l’acteur et producteur britannique Benedict Cumberbatch. L’occasion de la retrouver dans une élégante robe, à l’esthétique bicolore.

Une robe noire et blanche

Pour cette sortie, Emma Watson a misé sur une robe signée Jacquemus, baptisée « La Robe Pisello ». Le modèle jouait la carte du contraste, avec un corsage noir ajusté, doté d’une encolure arrondie et de manches courtes, qui mettait en valeur un collier orné de perles anciennes et d’un pendentif en forme de cœur. À hauteur des hanches, la matière laissait place à une jupe blanche en popeline de coton, composée de plusieurs volants. Un jeu de superpositions et de découpes florales venait parfaire cette silhouette à la coupe taille basse.

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Une apparition engagée

Au-delà du style, cette sortie avait un sens particulier. Emma Watson participait à un forum organisé dans le cadre de l’initiative United for Wildlife, portée par la Royal Foundation, à l’occasion de la semaine d’action pour le climat. Un engagement qui résonne avec les valeurs d’Emma Watson, connue de longue date pour son militantisme en faveur de causes environnementales et féministes. À ses côtés, le prince William et Benedict Cumberbatch ont également pris part à l’événement.

Une actrice « discrète »

Cette apparition était d’autant plus remarquée qu’Emma Watson se fait rare ces dernières années. Révélée enfant par la saga « Harry Potter », l’actrice a peu à peu mis sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à ses études et à ses engagements. Chacune de ses sorties publiques est donc particulièrement scrutée par ses fans, ravis de la retrouver.

Avec cette robe Jacquemus bicolore, Emma Watson signe ainsi une apparition aussi élégante qu’engagée. Entre raffinement mode et cause défendue, l’actrice rappelle qu’elle sait conjuguer style et convictions. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours heureux de la voir reparaître sous les projecteurs.