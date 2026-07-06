Entre coquillages et fleurs, Kehlani mise sur un look estival remarqué

Léa Michel
@kehlani / Instagram

À l’approche de sa tournée mondiale, la chanteuse et auteure-compositrice américaine Kehlani a partagé sur les réseaux sociaux un look estival pétillant, placé sous le signe de la plage. Entre motifs fleuris et accessoires en coquillages, elle a misé sur une allure solaire et décontractée, qui a immédiatement séduit ses fans.

Un look estival et solaire

Pour cette apparition, Kehlani a embrassé une esthétique balnéaire et bohème. Elle portait un short blanc orné d’un imprimé floral rouge, associé à une ceinture en perles de coquillages, pour une touche résolument estivale. Le tout était complété par un haut blanc, des créoles ornées de coquillages et un délicat collier de perles. Côté beauté, un maquillage nude et de longues boucles libres et naturelles parachevaient ce look ensoleillé.

Une ambiance bord de mer

Au-delà des pièces elles-mêmes, c’est toute une atmosphère que convoque ce look. Les coquillages, les perles et les motifs fleuris évoquent immédiatement l’été, le sable et les vacances. Une tendance « mermaidcore », inspirée de l’univers marin, qui séduit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Avec cette panoplie, Kehlani s’inscrit pleinement dans cette esthétique balnéaire, à la fois douce, naturelle et pleine de fraîcheur.

 

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Des fans conquis

Sans surprise, cette publication a déclenché une vague de réactions enthousiastes. Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les compliments envers Kehlani. « Elle est la vague », « Une vraie Moana ! », pouvait-on lire parmi les nombreux messages admiratifs.

Une chanteuse en pleine actualité

Cette apparition intervient dans une période chargée pour Kehlani. Elle a dévoilé son nouvel album éponyme, « KEHLANI », le 24 avril 2026, jour de ses 31 ans. Elle s’apprête désormais à défendre ces nouveaux titres sur scène, à l’occasion de sa tournée mondiale, le « Kehlani World Tour ». Celle-ci débutera en août 2026, avec des dates en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Avec ce look estival entre coquillages et fleurs, Kehlani signe ainsi une apparition aussi solaire que tendance. Fidèle à son sens du style, elle confirme son goût pour les looks travaillés et son inspiration balnéaire du moment. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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