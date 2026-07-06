En rose bonbon, Reese Witherspoon rend hommage à un personnage culte

Léa Michel
@reesewitherspoon / Instagram

L’actrice, productrice et femme d’affaires américaine Reese Witherspoon a célébré l’un des rôles les plus marquants de sa carrière. À l’occasion des 25 ans du film « La Revanche d’une blonde », elle s’est affichée dans une robe rose bonbon, clin d’œil évident à son personnage d’Elle Woods. Une apparition aussi élégante qu’émouvante, lors d’un événement réunissant le casting original.

Une robe rose

Pour cette soirée, Reese Witherspoon a opté pour une robe en satin rose vif. Un choix de couleur tout sauf anodin : le rose est en effet la teinte fétiche d’Elle Woods, l’héroïne pétillante qu’elle incarne à l’écran dans « La Revanche d’une blonde ». Reese Witherspoon a complété son look par une pochette en satin rose pâle et des escarpins. Une tenue parfaitement raccord avec l’esprit du personnage.

 

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Un événement pour les 25 ans du film

Cette apparition s’inscrivait dans le cadre de « Elle World », une expérience immersive organisée à New York, le 20 juin 2026. L’occasion de célébrer le quart de siècle du long-métrage culte, sorti en 2001, mais aussi d’annoncer la future série dérivée, « Elle », attendue sur Prime Video. Présente à l’événement, l’actrice américaine Lexi Minetree, qui reprend le rôle dans cette préquelle, avait elle aussi misé sur le rose, dans un clin d’œil appuyé à l’univers du film.

Une émotion palpable

Au-delà du look, c’est surtout l’émotion de Reese Witherspoon qui a marqué les esprits. Sur scène, elle a fondu en larmes en évoquant l’héritage de son personnage. « Incarner ce rôle pendant 25 ans a été le privilège de ma vie », a-t-elle confié. Sur Instagram, elle a également remercié son public : « Merci d’avoir aimé notre film pendant 25 ans ! ». Elle a aussi salué toutes les jeunes femmes qui se sont reconnues en Elle Woods au fil des années.

Des retrouvailles entre les acteurs

L’événement a par ailleurs réuni plusieurs membres du casting original, dont l’actrice américaine Jennifer Coolidge, l’actrice, mannequin et productrice américaine Ali Larter, l’actrice américaine Selma Blair et l’acteur canadien Victor Garber. Des retrouvailles chaleureuses, qui ont ravi les fans de la saga. « Quand je suis entrée et que j’ai vu ce moment, cela a cristallisé tout ce que je ressens en jouant ce personnage », a déclaré Reese Witherspoon, visiblement touchée par cette célébration collective.

Avec cette robe rose bonbon, Reese Witherspoon signe ainsi un hommage vibrant à Elle Woods, personnage devenu une véritable icône. Entre élégance, nostalgie et émotion sincère, elle rappelle à quel point ce rôle a marqué sa carrière – et plusieurs générations de spectatrices. De quoi, sans surprise, ravir les fans, impatients de découvrir la nouvelle série.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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