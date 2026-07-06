Avec ses tenues estivales, Rosie Huntington-Whiteley ne passe pas inaperçue

Fabienne Ba.
@rosiehw / Instagram

La mannequin et actrice britannique Rosie Huntington-Whiteley a partagé une vidéo réunissant plusieurs de ses looks estivaux, suscitant de nombreuses réactions enthousiastes.

Une série de looks signés ViX Paula Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley a publié sur Instagram une vidéo réalisée en collaboration avec la marque ViX Paula Hermanny. Dans cette séquence, elle apparaît dans plusieurs ensembles deux-pièces de la griffe. Chaque tenue met en valeur son élégance naturelle et son sens du style, des qualités qui ont contribué à faire d’elle l’une des figures les plus suivies de la mode. Avec cette nouvelle vidéo, Rosie Huntington-Whiteley célèbre l’arrivée des beaux jours à travers une succession de silhouettes estivales.

 

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Une publication partagée par Rosie HW (@rosiehw)

Une publication qui enflamme les réseaux sociaux

Rapidement, la vidéo a attiré l’attention des internautes. Les commentaires élogieux laissés sous son post témoignent de l’engouement qu’elle suscite auprès de ses fans. Ces derniers ont été nombreux à réagir dans les commentaires, multipliant les compliments. Cette compilation a également été largement partagée sur les réseaux sociaux, confirmant une nouvelle fois l’influence de la Britannique auprès de sa communauté.

Rosie Huntington-Whiteley a ainsi une nouvelle fois attiré tous les regards avec cette compilation de tenues estivales partagée sur Instagram. Entre élégance et allure solaire, elle confirme son statut d’icône mode et continue de séduire sa communauté à chacune de ses apparitions.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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