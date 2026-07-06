À 67 ans, Madonna surprend avec une coiffure rétro qui fait réagir les fans

L’autrice-compositrice-interprète américaine Madonna a révélé une transformation capillaire qui ramène directement ses fans dans les années 1980. Exit les boucles dorées : elle arbore désormais une chevelure mi-longue aux épaules, coiffée en un brushing très volumineux. Une métamorphose présentée en couverture du magazine Interview, qui n’a pas manqué de faire réagir.

Une coiffure très années 1980

Madonna arbore une chevelure particulièrement volumineuse, structurée par un coiffage ample et aérien, accompagné d’une frange effilée. Un style résolument rétro et rock, directement inspiré des codes capillaires des années 1980. On est ici davantage dans un travail de mise en forme et de volume que dans une transformation structurelle de la coupe, avec un jeu de textures et de dégradés visuels qui accentuent l’effet « iconique » recherché.

Ce choix capillaire s’inscrit dans une esthétique très maîtrisée, fidèle à l’univers de Madonna, souvent adepte des références à ses propres débuts. Présentée en couverture du magazine Interview, cette apparition mise sur une mise en scène forte, où le coiffage devient un élément central de l’image. Le volume exagéré, presque sculptural, évoque les tendances coiffure de la pop culture des années 80, période marquée par les brushings XXL, les cheveux crêpés et les silhouettes capillaires affirmées.

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Un retour aux années 1980

Au-delà de la coupe, c’est toute une ambiance que convoque ce nouveau look. Madonna l’a associé à un maquillage lumineux : fards à paupières irisés, joues légèrement rosées, lèvres brillantes et longs ongles aux reflets nacrés. Autant de détails qui renforcent ce voyage dans le temps, vers la décennie qui a vu naître la légende Madonna. Une plongée nostalgique qui ravira ses fans de la première heure.

Une couverture de magazine

Cette métamorphose a été présentée à l’occasion d’une série de photos réalisées pour le magazine Interview. Au fil du shooting, Madonna enchaîne les tenues et les ambiances, confirmant son statut de véritable « caméléon de la mode ». Tailleur immaculé, pièces colorées ou accessoires précieux : elle décline son nouveau look sous toutes ses facettes, avec l’audace qu’on lui connaît.

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Entre clin d’œil rétro et audace, Madonna signe ainsi une transformation aussi spectaculaire que nostalgique. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours friands de ses métamorphoses, et déjà nombreux à saluer ce « retour aux sources ».