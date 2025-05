Ces enfants de stars aux prénoms vraiment uniques

Dans le grand bal des célébrités, il y a les tapis rouges, les looks extravagants… et les prénoms de leurs enfants. Originaux, poétiques, parfois déroutants, ces choix en disent souvent long sur l’imaginaire (et l’audace) de leurs célèbres parents. Petit tour d’horizon des prénoms les plus inattendus donnés par des stars à leur progéniture.

RZA, le fils de Rihanna et A$AP Rocky

On commence fort avec le fils de Rihanna et A$AP Rocky, né en mai 2022. Son prénom ? RZA, en hommage direct au leader du Wu-Tang Clan, groupe mythique du hip-hop. Un clin d’œil à la culture musicale, et une manière d’inscrire ce bébé dans une lignée créative. Original, symbolique, presque mystique. Leur deuxième fils a un prénom tout aussi atypique : Riot Rose. Pour ces deux parents, l’originalité des prénoms pour leurs enfants est de mise.

X Æ A-XII, l’enfant cybernétique d’Elon Musk et Grimes

Difficile de faire plus iconoclaste que X Æ A-XII, le premier enfant d’Elon Musk et de la musicienne Grimes. Derrière cette combinaison de lettres et de chiffres se cache une signification bien précise (et un brin ésotérique) : « X » comme l’inconnu, « Æ » pour « Ai » (amour ou intelligence artificielle), et « A-XII » en hommage à un avion de reconnaissance. Un prénom à décrypter, comme un code d’accès au futur.

Gravity, la fille de Lucky Blue Smith

Gravity (Gravité, en français) est le prénom donné par le mannequin Lucky Blue Smith à sa fille. À la fois poétique et cosmique, il évoque l’attraction, la force invisible qui relie les êtres. Un choix surprenant, mais chargé de sens : de quoi faire flotter les conversations à la cour de récré.

Kal-El, l’hommage super-héroïque de Nicolas Cage

Grand fan de comics, Nicolas Cage a choisi pour son fils le prénom de Kal-El, alias le nom kryptonien de Superman. Rien que ça. Un hommage assumé à l’univers DC, et une preuve que le cinéma dresse aussi l’état civil chez certaines stars.

Blue Ivy, la couleur royale de Beyoncé et Jay-Z

Parmi les prénoms devenus emblématiques, Blue Ivy, la fille de Beyoncé et Jay-Z, occupe une place de choix. « Blue » pour la couleur préférée de Jay-Z, « Ivy » en référence au chiffre 4 (IV en chiffres romains), symbole récurrent dans la vie du couple. Une sonorité élégante, désormais iconique.

Pilot Inspektor, l’enfant concept de Jason Lee

Plus conceptuel que ça, difficile. L’acteur Jason Lee a prénommé son fils Pilot Inspektor, inspiré par une chanson du groupe indie Grandaddy. Ce prénom inhabituel défie toutes les conventions… et déchaîne les débats depuis sa révélation. Faut-il y voir de l’humour ? Une critique du conformisme ? Mystère.

Apple, le fruit préféré de Gwyneth Paltrow

Enfin, difficile de ne pas évoquer Apple, la fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin. Un prénom qui a beaucoup fait parler à sa naissance. « Tellement pur, tellement simple », expliquait Gwyneth. Un nom croquant, devenu emblématique des prénoms de star « à une touche ».

Derrière ces choix parfois extravagants, il y a souvent une intention artistique, un clin d’œil culturel, ou une simple envie de se démarquer. Ces prénoms uniques disent quelque chose de leur époque et du monde des célébrités, où tout – même l’identité d’un enfant – peut devenir un symbole ou une déclaration. Et s’ils font parfois sourire ou lever un sourcil, ils rappellent aussi que le prénom est souvent la première histoire qu’on raconte à propos d’un être humain.