À 55 ans, Jennifer Lopez rayonne dans une tenue en cuir

Depuis le 23 janvier 2025, Jennifer Lopez fait partie des célébrités les plus attendues au Festival Sundance, à Park City, dans l’Utah. Cette année, la star est présente pour représenter le film Kiss of the Spider Woman de Bill Condon, une adaptation cinématographique d’une célèbre comédie musicale de Broadway, elle-même inspirée d’un roman argentin. Dans ce long-métrage, J-Lo incarne une icône du cinéma qui devient l’obsession de deux prisonniers que tout oppose. Un rôle intense qui s’annonce marquant. Mais en dehors de l’écran, c’est surtout par son sens du style impeccable que Jennifer Lopez a une fois de plus attiré tous les regards.

Un look en cuir mystérieux et audacieux

Si elle est habituée aux robes de soirée glamour et aux tenues moulantes éclatantes, Jennifer Lopez a cette fois-ci opté pour un style totalement différent, dévoilant sur Instagram un look full cuir, aussi élégant qu’énigmatique.

De la casquette au manteau long, en passant par des bottes imposantes et des gants courts, la chanteuse et actrice a misé sur une silhouette monochrome sombre, alliant mystère et puissance. Un style qui rappelle les grandes figures du cinéma noir, ajoutant une touche dramatique à son apparition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Un style toujours maîtrisé

À 55 ans, Jennifer Lopez continue de prouver qu’elle maîtrise l’art du style et de la réinvention. Ce look sombre et structuré contraste avec ses tenues habituelles, mais lui permet une fois de plus d’imposer sa signature mode. Que ce soit sur les tapis rouges, en tournée ou lors de ses apparitions publiques, J-Lo sait toujours comment marquer les esprits, en restant fidèle à son image.

Alors que le Festival Sundance bat son plein, et ce jusqu’au 2 février, l’actrice et chanteuse risque encore de nous surprendre avec d’autres apparitions marquantes. Une chose est sûre : entre son rôle captivant dans Kiss of the Spider Woman et son look en cuir, Jennifer Lopez prouve une fois de plus qu’elle reste une figure incontournable, aussi bien sur grand écran que dans l’univers de la mode.