Baiser raté de Trump : ce que ça révèle vraiment de sa relation avec Mélania

C’est un geste qui n’est pas passé inaperçu lors de l’investiture de Trump, le 20 janvier dernier. Alors que le nouveau président des États-Unis s’apprêtait à délivrer un baiser à sa femme, Mélania, il a raté sa joue ou plutôt, elle a tourné la tête. La first lady l’a-t-elle délibérément esquivée ? En tout cas les internautes n’ont pas tardé à comploter sur leur relation et à émettre les hypothèses les plus folles. Des spécialistes en langage corporel ont tenté d’éclaircir ce vent, qui restera gravé à jamais dans l’histoire.

Un chapeau trop volumineux, vraiment ?

L’image a fait le tour de la toile, suscitant sur son passage de nombreuses spéculations. À l’issue de son investiture, le nouveau résident de la Maison-Blanche, Donald Trump a eu un élan de tendresse pour celle qui partage sa vie depuis deux décennies. Sauf que voilà, lorsque le milliardaire de 78 ans a tenté de lui délivrer un bisou sur la joue, Mélania ne semblait pas très coopérative. Elle s’est simplement contentée de pincer ses lèvres pour lui renvoyer son baiser, de loin. Un peu comme les bisous soufflés pratiqués par les aristocrates autrefois ou par les pestes dans les teenage movies.

Les internautes y ont tout de suite vu un signe de dégoût. « Ils se détestent », prétend l’un. « Ça en dit long sur leur relation », souligne une autre. « Qu’est-ce qu’elle ne ferait pas pour éviter un bisou de Trump ». Les plus « rationnels » ont quant à eux émis l’hypothèse du chapeau trop imposant. C’est l’explication la plus plausible. Pour célébrer cet énième temps fort de la carrière politique de Trump, Mélania arborait un canotier si démesuré qu’il cachait les yeux bleus de la mannequin de 54 ans. Ce couvre-chef signé Eric Javits aurait donc empêché Trump de s’approcher plus près de sa femme, comme un bouclier vestimentaire.

Que ce soit intentionnel ou non, ce chapeau est une métaphore du rôle de Mélania au sein de la Maison-Blanche, visiblement amenée à s’effacer davantage et à rester dans l’ombre. Du moins, c’est ainsi que les spécialistes le traduisent. Mais ce baiser raté ou « air kiss » de Trump n’est pas seulement le fait d’un chapeau monumental. Il révèle, malgré lui, la véritable nature de la relation qui unit le 47e Président des États-Unis à sa first lady.

L’autre explication derrière ce baiser raté

Et si on vous disait que ce baiser raté entre Trump et Mélania a été calculé d’avance ? Ce geste, interprété d’office comme un vent, n’est pas le fruit du hasard. C’est en tout cas ce que croient les experts en langage corporel interrogés par la version US du HuffPost. Selon eux, il s’agit là d’un « baiser social », un geste purement « formel », au même titre que le hochement tête pour dire bonjour. Il n’a pas vocation à être « affectueux ».

« Cela montre que leur relation et leur mariage sont davantage une relation d’affaires qu’une relation d’amour profond », décrypte Karen Donaldson

Ce prétendu baiser raté de Trump n’en est pas un. En réalité, ce bisou à distance a certainement été convenu en amont. Il est d’ailleurs riche de sens et matérialise, face caméra, un certain détachement entre les deux amants. Il induit secrètement que Mélania sera moins présente dans le mandat de Trump.

L’étrange love language de Trump et Melania enfin décrypté

Trump et Mélania sont assez pudiques. Ils ne sont pas du genre à étaler leur sentiment en public. Melania et Donald Trump sont rarement vus dans des gestes d’affection ouverts, comme se tenir la main ou s’embrasser. Lorsqu’ils le font, ça semble orchestré pour des événements spécifiques et pas spontané. C’est bien connu, en politique il faut de la retenue.

Cependant, à chaque fois que Donald Trump tente une approche avec sa dulcinée, Mélania n’est pas vraiment réceptive et elle ne s’en cache pas. Lors d’une visite à Tel-Aviv en mai 2017, la première dame a été filmée en train de repousser la main de son mari alors qu’ils marchaient sur le tapis rouge. La même année, elle a aussi évité la main de son époux sur le tarmac de l’aéroport de Rome. Mais dans ses Mémoires, la mannequin slovéno-américain confirme qu’il ne s’agit là que de « malentendus ».

Melania pourrait privilégier un love language basé sur l’intimité privée, préférant ne pas afficher ses sentiments devant les caméras. Donald, en revanche, semble plus à l’aise avec les gestes tendres, bien que cela serve souvent un objectif médiatique. Ce qui pourrait justifier ce baiser raté de Trump, désormais devenu un mème iconique.