« Gênée et hautaine » : la fille de Madonna clashée après son apparition remarquée à Milan

Lourdes Maria Ciccone Léon (Lola pour les intimes), fille de Madonna, est désormais une habituée des défilés de la Fashion Week. À Milan récemment, elle a une nouvelle fois marqué les esprits avec une robe noire fendue.

Des vidéos qui divisent

Installée au premier rang du défilé Roberto Cavalli, Lourdes Maria Ciccone Léon a été placée aux côtés de la rappeuse américaine Ice Spice – une rencontre qui a aussitôt fait réagir les réseaux sociaux. Rapidement, des extraits filmés ont circulé en ligne. Certains internautes ont jugé Lourdes « gênée » ou « mal à l’aise » aux côtés d’Ice Spice : « Elle a l’air gênée », « On dirait qu’elle ne veut pas être dérangée par Ice Spice », « Elle a l’air hautaine ! ».

Au-delà de son attitude, des critiques plus dures sont tombées, ciblant directement son statut « d’enfant de star » : « Toujours du népotisme ! », pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

#Bestimage #LourdesLeon #IceSpice #RobertoCavalli ♬ son original – Purepeople @purepeople ✨ Lourdes Leon et Ice Spice au show Cavalli à Milan ✨ La fille de Madonna, Lourdes Leon, et la rappeuse américaine Ice Spice ont fait sensation au défilé Roberto Cavalli lors de la Fashion Week de Milan 🇮🇹🔥. Un duo glamour et audacieux qui a attiré tous les regards 📸. 👉 Vous validez leurs looks signés Cavalli ? 😍 #Purepeople

Une carrière qui se construit

Lourdes Maria Ciccone Léon n’est pas qu’une « fille de ». Depuis plusieurs années, elle trace son propre chemin dans la mode et dans la musique. Égérie pour de grandes marques, apparue dans le magazine Vogue, elle a aussi lancé en 2022 son projet musical sous le pseudonyme « Lolahol », avec un univers artistique bien éloigné de celui de sa mère Madonna.

Des compliments aussi

À côté des critiques, plusieurs internautes ont salué son style et sa prestance sur le podium : « Elle est magnifique, quel look ! », « Lourdes a un vrai charisme, bravo ! », ou encore « Enfin une jeune femme qui revendique fièrement son style, j’adore ! ». Ces messages rappellent que, derrière la notoriété familiale, Lourdes sait aussi séduire par son élégance et sa personnalité.

En définitive, malgré les polémiques, Lourdes Leon continue de s’imposer avec ses propres choix et son style affirmé. Une manière de rappeler que, célèbre ou non, chacune mérite de tracer son chemin sans être réduite aux comparaisons.