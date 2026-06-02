Gigi Hadid mise sur une tenue de plage vintage à pois et fait sensation

Pour clôturer le mois de mai en beauté, la mannequin américaine Gigi Hadid s’est offert un après-midi piscine entre amis. Elle y a affiché un deux-pièces rose pâle à pois rouges au charme vintage, dont les images ont rapidement enflammé les réseaux sociaux et la presse people.

Un après-midi piscine sous le signe du rétro

Le 31 mai, c’est avec sa sœur Bella et leurs amis, Leah McCarthy et Patrick Dooley, que Gigi Hadid a profité du soleil au bord d’une piscine. Une bulle « bon enfant » : aquarelles, pinceaux et palettes étalés dans l’herbe, plateaux de pastèque fraîche, viennoiseries et bâtonnets de légumes au houmous. L’instantané, partagé par Patrick Dooley sur sa story Instagram, a immédiatement été repéré et relayé. Le groupe pose devant une baie vitrée.

Un deux-pièces rose à pois, signature ultra-estivale

L’ensemble de Gigi Hadid joue à fond la carte de la simplicité chic. Un haut triangle rose pâle, attaché par de fines ficelles autour de la nuque et du dos, des bas assortis dont les attaches longues retombent en cordelettes sur les hanches. Le tout, parsemé de pois rouges qui rappellent la grande tradition pin-up.

Pour parfaire le look, Gigi Hadid a coordonné l’accessoire-phare de la saison : une casquette de baseball siglée « Barbados ». Elle y a ajouté plusieurs colliers de pierres en superposition et un pantalon blanc à cordons, porté bas sur les hanches pour ne rien voler à l’ensemble principal.

Bella, vert sauge et taille haute

Aux côtés de sa sœur, la mannequin américaine Bella Hadid a opté pour une autre tonalité : un deux-pièces vert sauge à fines bretelles, haut froncé et bas taille haute. Une casquette rouge vif pour bloquer le soleil et le tour est joué. Les deux autres convives ont joué le jeu : Leah McCarthy en casquette des Knicks bleu marine, bas de bain noir et haut imprimé animal ; Patrick Dooley en short de bain noir, en charge des selfies du groupe.

L’été 2026 des sœurs Hadid prend racine

Du côté des sœurs Hadid, l’été semble ainsi bel et bien lancé. Déjà en avril, Gigi avait posté plusieurs clichés en deux-pièces jaune à fines bretelles, à l’occasion des 31 ans de son ami Leah McCarthy lors d’une escapade tropicale.

Bella, de son côté, s’est offert ces dernières semaines une virée à Saint-Tropez, à bord d’un superyacht, multipliant les apparitions en pièces d’une seule pièce comme en deux-pièces métallisés ou à pois bruns. À elles deux, elles dessinent les contours d’un été 2026 sous le signe du rétro, du naturel et de l’effortlessness – ce mot anglais difficile à traduire qui résume parfaitement la philosophie mode du moment.

En quelques clichés à peine, Gigi Hadid signe ainsi ce que pourrait bien être l’un des looks de plage les plus copiés des prochaines semaines. Avec ses pois rouges, sa coupe triangle et sa casquette de plage, son ensemble cumule les « bons points » : nostalgie pin-up, simplicité chic et zéro effort apparent. La recette d’un classique vintage qui ne lasse jamais – et que Gigi Hadid remet, une fois encore, au goût du jour.