« Ça ne lui va pas » : le look de Rachel Zegler sur le tapis rouge divise les internautes

L’actrice et chanteuse américaine Rachel Zegler s’est illustrée sur le tapis rouge des Las Culturistas Culture Awards 2026, au United Theater de Los Angeles. Pour cette cérémonie dédiée aux moments forts de la culture, elle a misé sur un ensemble noir et blanc graphique. Un choix qui n’a pas fait l’unanimité : sur les réseaux sociaux, les avis se sont révélés partagés.

Un look remarqué et une mise en beauté façon « old Hollywood »

Rachel Zegler portait une jupe blanche, pièce maîtresse de l’ensemble, associée à un haut en maille noire. Ce top court, doté de larges bretelles et d’une encolure structurée, apportait une touche minimaliste, tandis que la jupe donnait au tout son relief et son allure de tapis rouge. Côté coiffure, l’actrice a opté pour une élégance intemporelle : des cheveux bruns lissés et brillants, coiffés avec une raie sur le côté et ramenés sur une épaule, dans un esprit « old Hollywood ».

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Des avis partagés

En commentaire, une partie des internautes a salué l’élégance du jeu noir et blanc et le raffinement de la coiffure, jugeant le résultat « chic et maîtrisé ». D’autres, en revanche, ont estimé que ce style ne correspondait pas autant à Rachel Zegler, résumant leur avis par des messages comme « ça ne lui va pas ».

Rappelons que les goûts en matière de mode restent subjectifs et qu’il n’est pas acceptable de juger ou de dénigrer l’apparence physique des femmes – ni de qui que ce soit. Chacun est libre de s’habiller comme il l’entend, sans avoir à subir des commentaires déplacés sur son corps ou son apparence. La notoriété de Rachel Zegler ne justifie pas davantage les critiques formulées derrière un écran.

Entre fans de cette esthétique épurée et internautes moins convaincus, ce look de Rachel Zegler a ainsi suscité des réactions contrastées. Comme toujours, les préférences en matière de mode restent une affaire de goût personnel – sans que cela ne justifie les commentaires sur l’apparence ou le physique des personnes concernées.