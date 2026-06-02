« Une allure féerique » : cette mannequin espagnole fait sensation dans une tenue aérienne

La mannequin espagnole Cindy Kimberly enchante ses abonnés. À travers une série de photos partagées sur son compte Instagram, prises dans un somptueux jardin japonais, elle compose un tableau à l’esthétique onirique, salué par de nombreux internautes. En commentaire, plusieurs ont évoqué une « allure féerique », d’autres la trouvant « belle et à la mode ».

Une tenue aérienne aux dégradés flamboyants

Au cœur de ces clichés, une tenue particulièrement travaillée. Cindy Kimberly porte un haut drapé en voile léger, aux longues manches fluides, dont le dégradé passe de l’orange lumineux au rose fuchsia. Le modèle, ouvert dans le dos et noué à la nuque, se prolonge en pans flottants qui glissent jusqu’au sol. Le tout est associé à une jupe courte d’un rose intense et à une orchidée glissée dans les cheveux, touche florale qui parachève cette allure romantique.

Un décor de jardin japonais

Le cadre participe pleinement à la magie de l’ensemble. Assise au bord d’un bassin où évoluent des carpes koï aux teintes orangées, entourée d’une végétation luxuriante, Cindy Kimberly semble en parfaite harmonie avec son environnement. Les couleurs de sa tenue répondent à celles des poissons et des fleurs, créant une composition picturale. Pieds nus et regard apaisé, elle dégage une sérénité qui n’a pas échappé à ses abonnés.

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Une réception enthousiaste

Sans surprise, la publication a conquis la communauté de Cindy Kimberly. Les commentaires saluent à la fois la beauté de la mise en scène et l’élégance de la tenue. « Une allure féerique », « belle et à la mode » : autant de réactions qui témoignent de l’impact visuel de cette série, à mi-chemin entre éditorial mode et carte postale de voyage.

Avec ces images, Cindy Kimberly confirme ainsi son sens de la mise en scène et son goût pour les univers esthétiques soignés. Entre dégradés flamboyants, décor naturel et inspiration florale, elle signe une parenthèse onirique qui conjugue mode et art de vivre. Une réussite visuelle qui, le temps de quelques clichés, transporte ses abonnés dans un véritable conte.