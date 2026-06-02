Cette tenue de plage portée par Charli XCX n’est pas passée inaperçue

Sur Instagram, l’auteure-compositrice-interprète britannique Charli XCX a publié un cliché qui a « enflammé » la Toile. Au-delà de la pose et de la tenue très commentée, c’est surtout le message accompagnant la photo qui a piqué la curiosité de ses fans.

Charli XCX joue la carte du naturel

L’image, traitée en noir et blanc, dégage une atmosphère brute et intime, comme un instantané pris à la volée. Charli XCX pose dans un deux-pièces noir minimaliste, façon « ficelle », allongée sur ce qui ressemble à un canapé. Une main au niveau du buste, l’autre tenant l’appareil, cheveux en désordre, visage sans maquillage, simple bague en accessoire : la mise en scène évoque le selfie spontané plus que le shooting calibré.

Une simplicité revendiquée qui n’a pas empêché la publication d’atteindre des sommets de likes et de commentaires en quelques heures. Sa communauté, qui suit chacun de ses faits et gestes depuis le raz-de-marée « Brat », a immédiatement plébiscité ce nouveau cliché – entre admiration mode et lecture de tous les indices possibles.

Un teaser bien plus large

En seulement trois mots – « London… tomorrow night? » (« Londres… demain soir ? ») – Charli XCX a déclenché une vague de spéculations. Un concert surprise ? Un nouvel événement ? Une apparition exclusive ? La réponse est arrivée dans les heures qui ont suivi : Charli XCX donnait rendez-vous à Londres pour une édition de ses désormais célèbres « Conversations ».

Au programme, le 30 mai à Exmouth Market, dans l’est de la capitale britannique : un échange en public avec son mari, George Daniel, batteur du groupe The 1975, autour du processus créatif. Puis, un DJ set au Coin Laundry, avec une promesse glissée sur son compte B.sides : « First come, first serve – il se pourrait bien que je cache de la nouvelle musique dans le set ».

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Une chanteuse au sommet de sa visibilité

Charli XCX surfe encore sur l’aura phénoménale de « Brat » (2024), son album devenu marqueur d’époque. Cet été 2026 s’annonce particulièrement chargé pour la chanteuse de Cambridge, qui a sorti la semaine précédente son nouveau single « SS26 », accompagné d’une face B intitulée « Playboy Bunny », exclusivement disponible sur disque ou via son compte Instagram « B.sides ».

Du côté du live, Charli XCX sera également tête d’affiche du festival Reading & Leeds en août, son unique date festival au Royaume-Uni cette année. Sans oublier ses incursions au cinéma, avec son rôle dans le film semi-fictif « The Moment » – autour de la création de « Brat » – et plusieurs autres projets en post-production, comme « Erupcja » de Pete Ohs et « 100 Nights of Hero » de Julia Jackman.

Entre clin d’œil estival, teasing musical et stratégie marketing parfaitement huilée, Charli XCX continue ainsi de prouver pourquoi elle s’est imposée comme l’une des figures les plus suivies – et copiées – de la pop d’aujourd’hui.