« Elle est trop séduisante » : Kim Novak critique le choix de Sydney Sweeney pour son biopic

L’actrice américaine Kim Novak (93 ans) a récemment exprimé ses réserves concernant le choix de l’actrice et productrice américaine Sydney Sweeney pour l’incarner dans le biopic « Scandalous! », consacré à son lien avec le chanteur Sammy Davis Jr. Dans une interview accordée au média The Times, Marilyn Pauline Novak – dite Kim Novak – a déclaré qu’elle n’aurait pas approuvé cette décision de casting.

Des inquiétudes concernant l’approche du film

Selon Kim Novak, l’image associée à Sydney Sweeney pourrait influencer la perception de son histoire personnelle. « Elle est totalement inadaptée pour m’interpréter », a-t-elle affirmé, ajoutant qu’elle estimait que l’actrice « attire trop l’attention sur son apparence physique » et que « Sydney Sweeney est trop séduisante tout le temps ».

Au-delà du choix de l’interprète principale, Kim Novak a également exprimé ses préoccupations quant à la manière dont son couple avec Sammy Davis Jr. pourrait être représentée à l’écran. Elle craint que « le film mette trop l’accent sur une dimension sensationnaliste plutôt que sur les aspects personnels et émotionnels » de leur histoire.

« Je crains que leur lien soit présenté principalement sous un angle très osé », a-t-elle expliqué, rappelant que leur lien reposait avant tout sur des valeurs et des expériences communes. « Nous avions beaucoup de points en commun », a-t-elle précisé, soulignant l’importance de replacer leur couple dans son contexte historique. Le film « Scandalous! » doit retracer la romance entre l’actrice américaine Kim Novak et le chanteur américain Sammy Davis Jr. à la fin des années 1950, un lien qui avait suscité de nombreuses réactions dans le contexte social et culturel de l’époque.

Sydney Sweeney évoque son admiration pour Kim Novak

De son côté, l’actrice et productrice américaine Sydney Sweeney a exprimé son enthousiasme à l’idée d’interpréter Kim Novak. Elle a déclaré être « honorée de pouvoir incarner une figure emblématique du cinéma », soulignant la modernité du parcours de la comédienne face à la pression médiatique. Elle a notamment indiqué s’intéresser à la manière dont Kim Novak avait dû composer avec l’attention portée à son image publique et à sa vie privée, des thèmes qu’elle estime toujours actuels aujourd’hui.

Finalement, les paroles de Kim Novak illustrent les attentes parfois divergentes entre les personnalités dont la vie est adaptée à l’écran et les équipes créatives chargées de raconter leur histoire. Le projet « Scandalous! » s’inscrit dans une tendance croissante de biopics consacrés à des figures du cinéma, suscitant souvent débats et discussions autour du choix des interprètes et du traitement narratif.