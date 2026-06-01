« J’ai passé ma trentaine à m’occuper des autres » : à 40 ans, cette actrice partage sa nouvelle philosophie de vie

L’actrice américaine Sasheer Zamata aborde une nouvelle étape de sa vie avec sérénité. Elle s’est confiée au magazine People, en marge de l’avant-première du film « Masters of the Universe », sur les leçons tirées de sa trentaine et l’état d’esprit qu’elle souhaite cultiver pour la décennie à venir.

Un cap des 40 ans sous le signe de la sérénité

Sasheer Zamata, qui a fêté son anniversaire le 6 mai, dit aborder cette nouvelle décennie avec apaisement. « Je me sens bien », a-t-elle confié, ajoutant ne pas savoir à quoi « les 40 ans sont censés ressembler », mais se sentir en accord avec elle-même. Pour marquer l’occasion, elle a choisi un séjour au Japon, où elle a logé dans une cabane perchée au cœur des bois, contemplant chaque jour la rivière. Une parenthèse qu’elle décrit comme « particulièrement paisible et ressourçante ».

« Penser à soi » : une nouvelle priorité

Interrogée sur ses intentions pour les années à venir, Sasheer Zamata a livré une réflexion personnelle. Elle estime avoir consacré une grande partie de sa trentaine à « gérer les affaires des autres », et souhaite désormais se recentrer sur elle-même. « Cette année, je pense à moi », résume-t-elle. Une philosophie tournée vers le soin de soi, sans culpabilité, qui marque selon elle « un véritable changement d’état d’esprit ».

Des projets créatifs pour la décennie à venir

Cette envie de prendre du temps pour soi passe aussi par la création. Se décrivant comme très manuelle, Sasheer Zamata se passionne pour le jardinage et l’art floral. Elle confie vouloir « enfin composer avec les fleurs séchées » qu’elle conserve, « apprendre le crochet et progresser en espagnol », un apprentissage qu’elle juge « ardu ». Autant de petits projets qui traduisent une volonté de ralentir et de cultiver ses centres d’intérêt.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sasheer Zamata (@thesheertruth)

Une actualité chargée au cinéma

Côté carrière, Sasheer Zamata est à l’affiche du nouveau film « Masters of the Universe », où elle incarne Suzie, une collègue d’Adam, alias He-Man, joué par l’acteur et chanteur britannique Nicholas Galitzine. Le long-métrage, attendu en salles le 5 juin, réunit également l’actrice et productrice américaine Camila Mendes, l’acteur et chanteur américain Jared Leto, l’actrice américaine Alison Brie, l’acteur britannico-sierra-léonais Idris Elba ou encore l’actrice et humoriste américaine Kristen Wiig.

Révélée lors de l’émission de divertissement à sketchs américaine « Saturday Night Live », qu’elle a intégré de 2014 à 2017, Sasheer Zamata a depuis enchaîné les projets, notamment les séries « Home Economics » et « Agatha All Along ».

En partageant cette réflexion sur le passage à la quarantaine, Sasheer Zamata met ainsi en avant une approche apaisée et bienveillante envers elle-même. Entre recentrage personnel, projets créatifs et actualité cinématographique chargée, elle illustre une manière sereine d’aborder un nouveau chapitre de vie, un message qui résonne bien au-delà de son seul parcours.