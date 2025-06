À 44 ans, Jessica Alba crée la surprise dans le teaser déjanté d’un nouveau clip vidéo

Personne ne s’y attendait, et c’est peut-être ce qui en fait tout le charme : Jessica Alba, actrice emblématique des années 2000, fait un retour inattendu à l’écran dans un teaser vidéo qui enflamme déjà la toile. À 44 ans, la star de « Sin City » apparaît brièvement mais intensément dans le clip du prochain single du groupe K-pop Katseye, intitulé « Gabriela ».

Une ambiance telenovela… avec un twist

Dévoilé par HYBE, le teaser de « Gabriela » plonge immédiatement dans un décor digne d’un soap opéra latino-américain : robes longues, regards en coin, et même un verre d’eau lancé au visage. Les 6 membres du groupe – Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan et Yoonchae – y livrent des performances pleines d’émotion dans une mise en scène aussi dramatique que délicieusement théâtrale.

Et c’est précisément dans ce décor qu’apparaît Jessica Alba, à la toute fin du teaser. En quelques secondes à peine, elle capte l’attention : un sourire énigmatique, un regard complice, puis elle quitte le champ, laissant les spectateurs médusés.

Un rôle bref… mais marquant

Si sa présence ne dure que quelques secondes, elle suffit à déclencher une véritable vague de réactions en ligne. Sur X (ex-Twitter), les internautes ont été nombreux à exprimer leur surprise et leur enthousiasme : « J’ai cligné des yeux et j’ai vu Jessica Alba ?! », « Est-ce que c’est bien LA Jessica Alba ? Parce que je suis en train de crier ! », « Une apparition de 4 secondes et elle a déjà volé le teaser ».

Pour les fans de la première heure, cette apparition est un clin d’œil réjouissant. Pour les plus jeunes, c’est une découverte qui suscite la curiosité. Et pour tous, c’est une preuve que Jessica Alba sait se réinventer.

KATSEYE share a new teaser for ‘Gabriela,’ out this Friday. pic.twitter.com/X7rPxxOsMz — Pop Crave (@PopCrave) June 18, 2025

Katseye mise sur l’audace

Le single « Gabriela » est annoncé comme une chanson pop aux accents latins, mêlant rythmes acoustiques et mélodies chaleureuses. C’est aussi le deuxième titre issu de l’EP « Beautiful Chaos », qui sortira officiellement le 27 juin. Le groupe Katseye, formé à l’issue du programme The Debut: Dream Academy, ne cesse de gagner en visibilité depuis la sortie de « Gnarly » en avril dernier.

Avec « Gabriela », les jeunes chanteuses s’inscrivent dans une narration visuelle audacieuse et cinématographique, renforcée par la participation symbolique d’une figure hollywoodienne comme Jessica Alba.

Un retour inattendu… mais réfléchi ?

Connue pour ses rôles dans « Dark Angel », « Les 4 Fantastiques » ou encore « Honey », Jessica Alba s’était faite plus discrète ces dernières années, consacrée à ses activités entrepreneuriales et familiales. Son apparition dans un clip K-pop semble donc surprenante – mais elle pourrait aussi annoncer un retour artistique plus large, ou du moins une volonté de s’associer à des projets créatifs inattendus.

Une collaboration générationnelle

En intégrant le projet « Gabriela », Jessica Alba ne se contente pas d’une apparition. Elle tisse un lien entre deux générations de stars féminines : les icônes des années 2000 et les nouvelles figures de la scène pop mondiale. C’est aussi un symbole de transmission, de réinvention et d’ouverture, qui fait écho à l’identité même de Katseye, groupe multiculturel et résolument moderne.

En quelques secondes à l’écran, Jessica Alba a ainsi réussi à relancer la machine à buzz. Et si l’on en croit les réactions des fans, ce simple caméo dans « Gabriela » suffira à faire de la sortie du clip un événement. Rendez-vous le 27 juin pour découvrir le clip complet – et peut-être, d’autres surprises.