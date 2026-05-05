La joueuse Serena Williams revisite l’imprimé léopard avec une touche surprenante

La joueuse de tennis américaine Serena Williams a récemment revisité l’imprimé léopard avec une touche beauté inattendue qui a détourné tous les regards – et relancé une tendance.

Une soirée Sports Illustrated en Floride

Le 30 avril 2026, Serena Williams assistait au Race Weekend Kickoff de Sports Illustrated au restaurant The Surf Club à Surfside, en Floride. Un événement privé qui rassemblait célébrités et personnalités du sport, à quelques jours du Grand Prix de Miami de Formule 1 – dont Serena Williams était également présente en tribune le lendemain pour la session d’essais de Ferrari.

Une robe léopard dégradé

La pièce principale du look était une robe maxi moulante à col haut, dont l’imprimé léopard brun et doré s’estompait progressivement le long du corps pour finir en un ourlet noir profond aux pieds. Cet effet dégradé – de l’animal au monochrome – donnait à la robe une sophistication « inattendue ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

La touche surprenante : les sourcils décolorés

C’est le détail beauté qui a concentré toutes les réactions sur les réseaux sociaux. Serena Williams arborait des sourcils vraisemblablement décolorés, associés à des ondulations blondes douces. Ce choix, qui place la championne parmi les adeptes de la tendance « bleached brows » – popularisée sur les podiums avant d’envahir les réseaux sociaux – a tout changé dans l’équilibre du look : plus avant-gardiste.

Le lendemain : un total look lin blanc aux antipodes

Le lendemain de l’événement, Serena Williams avait totalement changé de registre avec une tenue entièrement blanche en lin au Grand Prix de Miami de Formule 1 : un gilet cargo à grandes poches utilitaires et ourlet brut, porté sur une chemise blanche et un pantalon à cordon en lin. Elle a gardé les mêmes colliers superposés, mais opté pour une lèvre plus foncée et un blush ensoleillé. Deux univers stylistiques opposés en 24 heures – et les deux affirmés avec la même aisance.

Une robe léopard dégradé, des sourcils décolorés et un blazer noir – Serena Williams a ainsi prouvé une fois encore qu’elle sait exactement comment rendre une tenue imprévisible.