Jenna Ortega éblouissante dans cette robe à la matière improbable

Sur le tapis rouge du Met Gala 2025, les stars ont encore rivalisé de style et d’audace. Jenna Ortega, elle, a délaissé le costume gothique de Mercredi Addams, son personnage de prédilection, pour se hisser dans une robe bustier métallique. Dans cette création signée Balmain, point de tissu ou de dentelle, mais des règles scolaires argentées en fil conducteur. Une tenue pensée au millimètre qui n’a laissé personne indifférent.

Une robe futuriste qui ne fait pas dans la demi-mesure

Le Met Gala est le rendez-vous glamour de l’année. Les célébrités arborent toutes des tenues cousues pour attirer les regards et susciter l’admiration. Rihanna affichait son baby bump dans un costume aux lignes contemporaines tandis que Demi Moore, elle, préférait une robe sculpturale pailletée. Jenna Ortega est allée encore plus loin dans l’extravagance et a repoussé les limites de la mode. Contrairement à ses consoeurs qui ont misé sur des étoffes en cuir, en tweed, en dentelle ou encore en soie, l’actrice phare de la série « Mercredi » a plébiscité une matière encore jamais croisée sur les silhouettes.

Confectionnée à partir de règles de couturière, sa robe à la coupe fourreau s’apparente à une armure de gladiateur néo-futuriste. Cet accessoire, que les stylistes portent généralement autour du cou et utilisent en guise de repères sur le tissu, s’ancre sur la peau de Jenna Ortega et s’aligne avec ses courbes. Avec son tracé net, sa matière première insolite, ses chiffres en évidence et sa couleur argentée naturellement accrocheuse, cette robe est certainement la plus iconique de la cérémonie.

Imaginée par Olivier Rousteing, qui était à l’origine de la robe de sable virale de la chanteuse Tyla, cette création confirme son génie artistique. Il a donné sa propre lecture du thème « Superfine: Tailoring Black Style », qui honore le dandysme noir. Jenna Ortega a assorti cette robe d’acier à des bijoux en or blanc, en diamants et en argent. Elle a tempéré ce look épique avec une mise en beauté plus vintage et sage. Elle a misé sur une coiffure hollywoodienne tout en boucles et un makeup dramatique riche en reliefs.

La signification cachée de cette création Balmain

Cette robe en totale opposition avec le style obscur de Mercredi n’a pas seulement été conçue pour le plaisir des pupilles. Plus expérimentale que le fameux costume trois-pièces ou le manteau croisé, elle incarne l’esthétique impeccable et calculée du dandysme noir. Au lieu de reprendre les pièces phares de ce vestiaire, qui mêle culture africaine et bourgeoisie, la tête pensante de la maison Balmain a préféré une approche plus métaphorique. Le mètre de couture symbolise ici le perfectionnisme de ce style pointilleux.

Cette robe honore l’exposition « Superfine : Tailoring Black Style » et le savoir-faire qui entre dans la composition des « coupes qui rendent le dandysme noir si frappant ». Le public, qui a plus l’habitude de voir Jenna Ortega avec des cols Claudine et des blazers noirs, a ainsi découvert la star sous un nouvel angle.

Jenna Ortega, une actrice qui sait se faire remarquer

Si Jenna Ortega s’est inscrite dans les annales du Met Gala avec sa tenue sur-mesure, ce n’est pas la première fois qu’elle exprime sa singularité sous le regard ébahi de ses fans. Sur le tapis rouge, elle est bien plus démonstrative et moins austère que son double de fiction. Une robe flamboyante en tulle de la griffe Dior, un ensemble angulaire imposant custom par Harris Reed, mais aussi un total look fuchsia pensé par Valentino.

Jenna Ortega n’a pas un vestiaire conventionnel. Plus récemment, elle a investi le canapé du « Late Show » plongée dans une robe aux allures de vitrail vivant. Avec des empiècements rouges semblables à du verre, elle a une fois de plus démontré son sens de la mode. Encore une création d’anthologie.

À travers cette robe architecturale composée uniquement de règles, Jenna Ortega laisse une trace indélébile dans l’histoire du Met Gala. L’actrice ne fait rien comme tout le monde et ça lui plaît.