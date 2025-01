Jennifer Aniston dévoile sa routine matinale pour une vitalité éclatante !

L’actrice, réalisatrice et productrice Jennifer Aniston continue d’inspirer par sa vitalité et sa forme physique. Dans une récente interview accordée à People, elle a dévoilé de nouveaux détails sur sa routine bien-être. En partageant sa routine matinale, Jennifer Aniston prouve qu’à 55 ans il est tout à fait possible de rayonner de vitalité et d’inspirer des millions de personnes à travers le monde.

Une approche douce du fitness

Contrairement à l’idée reçue « no pain, no gain », Jennifer privilégie une approche plus douce et agréable du sport. Elle est devenue une adepte de la méthode Pvolve, une technique d’entraînement à faible impact qui utilise des élastiques pour cibler des muscles spécifiques. « Vous pouvez réellement profiter de votre entraînement, ne pas casser votre corps et vivre une transformation incroyable », explique-t-elle. Cette méthode lui a permis d’obtenir une définition musculaire qu’elle n’avait jamais eue auparavant, selon ses dires, en travaillant des « micropetits muscles » souvent négligés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Un équilibre entre sport et nutrition

La journée de Jennifer Aniston commence par une séance de méditation de 20 minutes, qu’elle considère comme « vraiment, vraiment, vraiment indispensable ». Elle sort ensuite ses chiens avant de préparer son café. Elle boit ensuite du « colostrum ARMRA » dès le matin, mélangé à de l’eau à température ambiante et du jus de citron pressé. En hiver, elle y ajoute du gingembre infusé et une goutte de miel de Manuka pour renforcer son système immunitaire. Pour terminer, elle prends du collagène pour avoir un teint éclatant.

Jennifer alterne entre la méthode Pvolve et sa routine 15-15-15 (15 minutes de vélo d’appartement, 15 minutes de vélo elliptique, 15 minutes de course sur tapis). Elle insiste sur l’importance « d’écouter son corps et de ne pas se forcer ». Côté alimentation, son petit-déjeuner est souvent protéiné, avec des options comme des œufs avec avocat ou un smoothie protéiné.

L’importance du bien-être mental

Jennifer Aniston souligne aussi l’importance de se déconnecter, notamment en évitant le téléphone au réveil. « C’est vraiment bien de se réveiller un peu en pleine conscience », affirme-t-elle. La star de la série « Friends » précise qu’elle « adapte constamment sa routine en fonction des changements de son corps », reconnaissant l’importance de comprendre les fluctuations hormonales et leurs effets sur l’énergie et la motivation.

Son approche, alliant soins du corps, exercices physiques et pratiques de bien-être mental, témoigne d’une vision holistique de la santé, où chaque détail compte pour préserver un équilibre harmonieux. Au-delà de ses conseils, l’actrice nous invite à repenser nos habitudes quotidiennes et à adopter un mode de vie plus conscient, loin des clichés souvent associés au vieillissement.

Jennifer Aniston rappelle ainsi avec élégance que prendre soin de soi n’est pas une question d’âge, mais de priorité. En incarnant cette philosophie, elle devient un modèle d’authenticité, nous encourageant à investir dans notre bien-être pour briller à chaque étape de notre vie.