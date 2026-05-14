En robe, Venus Williams fait sensation avec ses bras sculptés

La joueuse de tennis américaine Venus Williams est venue « roaster » (charrier/taquiner) l’humoriste, acteur, scénariste et producteur américain Kevin Hart au Kia Forum de Los Angeles – et elle a réussi le double exploit de faire rire la salle et d’imposer l’un des looks les plus remarqués de la soirée.

Une robe rose effet Barbie

Pour cette soirée, Venus Williams a choisi une robe longue rose vif au finish breveté – une matière glossy qui créait un effet « liquide » à chaque mouvement, accentué par un détail de drapé torsadé à la taille. La coupe, avec son encolure arrondie et le bas évasé sous le genou, donnait un côté rétro et nostalgique contrebalancé par la brillance ultra-contemporaine du tissu. Des escarpins à bout pointu métallisés et une touche de bijoux minimalistes – un délicat collier et un bracelet – complétaient le look.

Un carré plongeant qui complète la « transformation »

Venus Williams arborait également une nouvelle coupe de cheveux pour l’occasion : un carré net aux épaules avec une frange pleine qui descendait jusqu’aux yeux. Un changement par rapport à ses longueurs habituelles, qui donnait au look une dimension encore plus affirmée – moderne, précis, et parfaitement en accord avec l’énergie de la soirée.

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Les bras sculptés qui font parler

Ce qui a autant retenu l’attention sur les réseaux sociaux que la robe, c’est la façon dont Venus Williams la portait. La coupe sans manches laissait ses bras entièrement visibles – des bras que des années d’entraînement intensif ont sculptés. Cela rappelle simplement qu’une femme peut être musclée, et que la force physique fait pleinement partie des corps féminins, sans que cela ait à être débattu ou commenté comme une anomalie. La championne incarne mieux que personne l’idée que la force et l’élégance peuvent non seulement coexister, mais aussi se renforcer mutuellement.

Une semaine de mode en deux actes

Ce look est arrivé quelques jours seulement après le Met Gala 2026, dont Venus Williams était co-présidente. Pour l’occasion, elle portait une robe en mailles de cristaux Swarovski inspirée d’un portrait d’elle-même par l’artiste Robert Pruitt – une pièce chargée de sens, à la croisée de l’art et de l’hommage familial. Deux événements, deux looks radicalement différents – mais la même femme qui s’impose avec la même évidence dans les deux registres.

Du Met Gala au Roast de Kevin Hart en une semaine – Venus Williams a ainsi prouvé qu’elle navigue entre l’art et la comédie avec la même aisance qu’entre deux sets sur un court. Et que la robe rose liquide, portée avec ses bras sculptés et son nouveau carré, valait bien n’importe quel titre.