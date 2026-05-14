En robe, Venus Williams fait sensation avec ses bras sculptés

Fabienne Ba.
@venuswilliams / Instagram

La joueuse de tennis américaine Venus Williams est venue « roaster » (charrier/taquiner) l’humoriste, acteur, scénariste et producteur américain Kevin Hart au Kia Forum de Los Angeles – et elle a réussi le double exploit de faire rire la salle et d’imposer l’un des looks les plus remarqués de la soirée.

Une robe rose effet Barbie

Pour cette soirée, Venus Williams a choisi une robe longue rose vif au finish breveté – une matière glossy qui créait un effet « liquide » à chaque mouvement, accentué par un détail de drapé torsadé à la taille. La coupe, avec son encolure arrondie et le bas évasé sous le genou, donnait un côté rétro et nostalgique contrebalancé par la brillance ultra-contemporaine du tissu. Des escarpins à bout pointu métallisés et une touche de bijoux minimalistes – un délicat collier et un bracelet – complétaient le look.

Un carré plongeant qui complète la « transformation »

Venus Williams arborait également une nouvelle coupe de cheveux pour l’occasion : un carré net aux épaules avec une frange pleine qui descendait jusqu’aux yeux. Un changement par rapport à ses longueurs habituelles, qui donnait au look une dimension encore plus affirmée – moderne, précis, et parfaitement en accord avec l’énergie de la soirée.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Venus Williams (@venuswilliams)

Les bras sculptés qui font parler

Ce qui a autant retenu l’attention sur les réseaux sociaux que la robe, c’est la façon dont Venus Williams la portait. La coupe sans manches laissait ses bras entièrement visibles – des bras que des années d’entraînement intensif ont sculptés. Cela rappelle simplement qu’une femme peut être musclée, et que la force physique fait pleinement partie des corps féminins, sans que cela ait à être débattu ou commenté comme une anomalie. La championne incarne mieux que personne l’idée que la force et l’élégance peuvent non seulement coexister, mais aussi se renforcer mutuellement.

Une semaine de mode en deux actes

Ce look est arrivé quelques jours seulement après le Met Gala 2026, dont Venus Williams était co-présidente. Pour l’occasion, elle portait une robe en mailles de cristaux Swarovski inspirée d’un portrait d’elle-même par l’artiste Robert Pruitt – une pièce chargée de sens, à la croisée de l’art et de l’hommage familial. Deux événements, deux looks radicalement différents – mais la même femme qui s’impose avec la même évidence dans les deux registres.

Du Met Gala au Roast de Kevin Hart en une semaine – Venus Williams a ainsi prouvé qu’elle navigue entre l’art et la comédie avec la même aisance qu’entre deux sets sur un court. Et que la robe rose liquide, portée avec ses bras sculptés et son nouveau carré, valait bien n’importe quel titre.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Hailey Bieber fait sensation dans une tenue de plage découpée à imprimé léopard
Article suivant
L’actrice Shay Mitchell fait sensation en body rouge façon « Baywatch »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Toujours magnifique » : à 88 ans, Jane Fonda impressionne avec une silhouette scintillante

L'actrice et productrice américaine Jane Fonda a foulé le tapis rouge du 79e Festival de Cannes (du 12...

L’actrice Shay Mitchell fait sensation en body rouge façon « Baywatch »

La tenue rouge de "Baywatch : Alerte à Malibu" est l'une des plus reconnaissables de l'histoire de la...

Hailey Bieber fait sensation dans une tenue de plage découpée à imprimé léopard

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a lancé l'été 2026 depuis une île ensoleillée - et avec...

« Un ange » : Bella Hadid attire tous les regards dans une robe en satin

La mannequin américaine Bella Hadid a partagé sur Instagram un carrousel de photos qui a immédiatement enflammé la...

« Je me sens belle » : à 60 ans, Brooke Shields veut changer le regard porté sur le vieillissement

L'actrice, et mannequin américaine Brooke Shields n'a jamais semblé aussi libre. Sur le podcast I Changed My Mind...

La chanteuse Tyla enflamme les réseaux sociaux avec un look estival « audacieux »

La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla est vraisemblablement en vacances, et elle le partage avec ses abonnés....