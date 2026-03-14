Dans une « jupe crayon », Leni Klum fait sensation avec un look noir minimaliste

La mannequin et animatrice américano-allemande Leni Klum a captivé l’attention sur le tapis rouge d’une soirée avec un look noir minimaliste et chic, composé d’une jupe crayon et d’une chemise en satin.

Un ensemble noir épuré et structuré

Leni Klum a dernièrement fait une apparition remarquée lors de la Vanities Party 2026 à Los Angeles, un événement célébrant la jeune génération hollywoodienne. Elle portait un coordonné en satin noir ajusté : une chemise boutonnée aux manches retroussées et une jupe crayon longue jusqu’aux chevilles, soulignant une silhouette élancée et affirmée. Sans bijoux superflus, cet ensemble misait tout sur la qualité des matières et la pureté des lignes pour un effet raffiné et intemporel.

Des escarpins raffinés en point d’orgue

Pour compléter sa tenue, Leni a opté pour des escarpins en dentelle ornés d’une perle discrète, apportant une touche d’élégance subtile à la cheville. Sa chevelure châtain foncé, parted au centre en ondulations brillantes, encadrait son visage et ajoutait une brillance sophistiquée à l’ensemble. Ce choix minimaliste a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux, où les commentaires soulignaient sa ressemblance frappante avec sa mère la mannequin, animatrice et actrice germano-américaine Heidi Klum.

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Minimalisme puissant sur tapis rouge

Leni Klum démontre une fois de plus son sens inné du style, privilégiant un noir total qui impose présence et confiance sans effort. Les observateurs en ligne n’ont pas manqué de noter cette élégance naturelle, souvent comparée à celle d’Heidi, renforçant l’idée d’une ressemblance stylée évidente dans les réactions des fans. Elle s’affirme comme une présence mode incontournable, loin des artifices.

En résumé, sur ce tapis rouge animé, le look de Leni s’est distingué par sa sobriété calculée, prouvant que le moins peut être le plus impactant. Avec cette jupe crayon et ce total noir minimaliste, Leni Klum signe une apparition magistrale, saluée pour sa classe et sa filiation stylée évidente dans les commentaires enthousiastes.