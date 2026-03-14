Zendaya ressuscite l’une des robes les plus cultes de Carrie Bradshaw et fait sensation

L’actrice, productrice et mannequin américaine Zendaya, souvent accompagnée de son styliste Law Roach, aime remettre en lumière des pièces de mode chargées d’histoire. Lors des Essence Black Women in Hollywood Awards, elle a une nouvelle fois attiré l’attention en portant une robe vintage devenue emblématique grâce au personnage de Carrie Bradshaw.

Une apparition remarquée lors d’un événement hollywoodien

Les Essence Black Women in Hollywood Awards, organisés chaque année à Los Angeles, célèbrent les réalisations et les contributions des femmes noires dans l’industrie du cinéma et de la télévision. Pour cette cérémonie, Zendaya est apparue dans une mini-robe blanche drapée dotée d’une bretelle unique ornée d’une grande fleur en relief. La création se distinguait par ses détails sculpturaux, notamment une fleur 3D à l’épaule dont s’échappaient des plumes dorées. Elle avait complété cette tenue avec des escarpins blancs signés Christian Louboutin et des bijoux discrets.

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Une robe associée à Carrie Bradshaw

Cette robe n’est pas inconnue des fans de mode et de culture pop. Une version similaire avait été portée par le personnage de Carrie Bradshaw, interprété par Sarah Jessica Parker, dans un film dérivé de la célèbre série consacrée à la vie de quatre amies à New York. Dans une scène d’ouverture devenue emblématique, Carrie Bradshaw apparaît dans une robe courte ornée d’une grande fleur à l’épaule. Cette tenue fait depuis partie des looks les plus marquants du personnage. En choisissant de porter cette pièce, Zendaya a ainsi remis en lumière un moment emblématique de la mode à l’écran.

Une création inspirée d’un look de Whitney Houston

L’histoire de cette robe remonte encore plus loin. À l’origine, la création s’inspire d’un modèle porté par la chanteuse Whitney Houston lors d’une séance photo promotionnelle dans les années 1980. La robe, imaginée par le designer Eugene Alexander, était décorée de fleurs d’hibiscus dorées à l’épaule et incarnait le « chic spectaculaire » de cette période. Des années plus tard, la costumière Patricia Field en propose une version revisitée pour le personnage de Carrie Bradshaw, en raccourcissant la robe et en conservant une seule fleur comme élément central.

Zendaya et le goût du vintage

Zendaya et son styliste Law Roach sont régulièrement salués pour leurs choix de tenues vintage sur les tapis rouges. Le duo aime revisiter des créations issues des archives de grandes maisons ou des pièces associées à des moments marquants de la mode. Cette approche contribue à remettre en lumière des silhouettes historiques et à montrer comment certaines créations peuvent traverser les décennies tout en restant actuelles.

Entre héritage vintage et interprétation contemporaine, cette apparition illustre ainsi une nouvelle fois la manière dont certaines créations peuvent continuer à inspirer les tapis rouges, plusieurs décennies après leur première apparition.