À 44 ans, Jessica Alba sublime sa silhouette dans une robe noire scintillante

L’actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba a récemment sublimé sa silhouette au Vanity Fair Oscar Party dans une robe noire scintillante qui revisitait la petite robe noire en version haute couture.

Une robe noire sculptante

Pour cette soirée d’après Oscars, Jessica Alba est arrivée au Los Angeles County Museum of Art dans une création sur mesure, entièrement brodée de sequins noirs. La robe, au haut droit sans bretelles, dessinait une ligne sculptée sur le buste avant de se prolonger en jupe colonne, fendue et ornée de plumes en 3D au bas, apportant du mouvement à chaque pas. Le décolleté plongeant allongeait la silhouette, offrant un équilibre parfait entre sophistication et modernité.

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Des accessoires noirs et quelques touches de lumière

Jessica Alba a joué la carte du total look noir en associant sa robe à des escarpins pointus et une pochette satinée. Pour contraster avec ce fond sombre, elle a ajouté juste ce qu’il faut d’éclat : des bagues serties de diamants et des boucles d’oreilles pendantes qui accrochaient la lumière des flashes. Ce choix d’accessoires minimalistes laissait la robe faire tout le « show », tout en renforçant l’effet élancé de la silhouette.

Une mise en beauté naturelle

Côté beauté, la star de « Fantastic Four » a misé sur un brushing volumineux aux boucles souples, avec une raie au milieu, réalisé par la coiffeuse Brittney Ryan. Son maquillage « sun-kissed » réhaussait son teint : fard irisé sur les paupières, joues pêche rosé et lèvres glossées, pour un rendu lumineux.

Une apparition de couple coordonnée

Même si le couple a posé séparément sur le tapis rouge, son compagnon l’acteur américain d’origine colombienne et mexicaine Danny Ramirez avait lui aussi adopté le noir, avec chemise légèrement déboutonnée, veste assortie et pantalon de costume affûté. Ensemble, ils composaient un duo chic et parfaitement coordonné, à la fois discret et très élégant pour cette nuit phare de la saison des prix.

Entre sa robe noire scintillante, ses plumes aériennes et son beauty look lumineux, Jessica Alba a ainsi prouvé qu’à 44 ans, elle maîtrise plus que jamais l’art de sublimer sa silhouette sur tapis rouge. Une robe noire revisitée, à la fois élégante, festive et terriblement flatteuse.