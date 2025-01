Pourquoi cette mannequin canadienne est la star de la Fashion Week 2025

La Fashion Week de 2025 a vu émerger une nouvelle étoile, prête à conquérir l’industrie de la mode. Elle s’appelle Awar Odhiang, mannequin canadienne d’origine sud-soudanaise, et son ascension fulgurante ne cesse de fasciner. À seulement 23 ans, Awar est devenue l’une des figures les plus en vue de la scène mode internationale. Alors pourquoi cette jeune canadienne fait-elle tant de vagues dans le monde ultra-compétitif du mannequinat ? Suivez-nous dans les coulisses de son incroyable parcours, où talent, beauté et diversité s’entrelacent pour définir l’avenir de la mode.

Une ascension fulgurante

Awar Odhiang n’est pas simplement une jolie tête qui défile sur des podiums. C’est une véritable tornade de charisme et de personnalité qui fait une entrée fracassante dans l’univers de la mode. Lors de la saison printemps-été 2025, elle a défilé pour pas moins de 37 shows, un exploit rare dans un milieu où la concurrence est féroce et où les mannequins se battent pour décrocher les meilleures opportunités. Mais Awar n’est pas du genre à se contenter d’être une simple figurante parmi d’autres. Elle a su captiver les regards lors des défilés les plus prestigieux, en ouvrant et en clôturant des shows majeurs, comme ceux de Saint Laurent et Totême.

Ces moments décisifs, où elle incarne parfaitement l’esprit de chaque collection, ne sont pas le fruit du hasard. Awar possède une silhouette élancée de 1m78, mais c’est son charisme naturel et son aisance sur les podiums qui la distinguent véritablement. Elle dégage une énergie rare qui fait d’elle une présence incontournable dans chaque show.

Le symbole de Saint Laurent

L’un des temps forts de sa carrière récente a été sa participation au défilé Saint Laurent automne-hiver 2024-2025. Anthony Vaccarello, directeur artistique de la maison, a choisi Awar pour clôturer le show dans une micro-robe noire audacieuse, ornée d’un talisman en forme de cœur. Ce bijou symbolique, jadis attribué par Yves Saint Laurent à ses mannequins favoris, a été confié à Awar pour célébrer son rôle central dans le défilé. Ce geste historique souligne non seulement son talent, mais aussi son importance dans l’évolution de la mode vers une plus grande inclusivité.

Une polyvalence remarquable

Awar n’est pas seulement une mannequin à la « démarche parfaite », elle est également reconnue pour sa capacité à s’adapter à différents styles et univers. Que ce soit sur le podium du Victoria’s Secret Fashion Show 2024 ou dans des campagnes éditoriales avant-gardistes, elle démontre une polyvalence rare qui séduit créateurs et photographes. Sa présence magnétique transcende les frontières entre haute couture et prêt-à-porter.

Elle incarne également des valeurs profondes qui résonnent avec l’ère actuelle. Bien qu’elle fasse la Une des magazines de mode et soit l’une des figures incontournables des Fashion Weeks, Awar utilise sa visibilité pour porter un message de diversité et d’inclusion. En étant l’une des figures montantes de la scène mode, elle joue un rôle essentiel dans l’évolution d’une industrie qui, jusqu’à récemment, peinait à inclure des mannequins aux parcours et aux apparences variées.

Une icône de diversité

La mode a longtemps été un univers où les standards de beauté étaient rigides, parfois réducteurs. Des mannequins comme Awar Odhiang sont là pour redéfinir cette notion et ouvrir la voie à une plus grande diversité. Originaire du Canada avec des racines sud-soudanaises, Awar incarne un mélange unique de cultures, une richesse qui s’exprime sur le podium à chaque défilé. Sa beauté authentique et singulière brise les codes traditionnels et invite à une célébration de la diversité, tant en termes de couleur de peau que de formes et de morphologies.

Awar fait écho aux icônes de la mode noire, des mannequins qui ont marqué l’histoire, mais avec une approche résolument contemporaine. Elle ne se contente pas de suivre les pas des géantes de la mode ; elle écrit sa propre histoire, tout en ajoutant une touche de modernité, de force et d’audace à la tradition. Son succès reflète l’évolution d’une industrie qui valorise désormais davantage la diversité et l’inclusion.

L’avenir prometteur d’une étoile montante

Il est certain que la mode se dirige vers un avenir où la diversité sera au cœur des défilés. Et Awar Odhiang est une pièce maîtresse de ce changement. Son nom résonne désormais à Paris, Milan, New York, Londres ou encore Tokyo. Les plus grandes marques de luxe sont désireuses de collaborer avec elle, convaincues qu’elle incarne l’esprit du temps. Avec un agenda chargé et des collaborations prestigieuses en cours, Awar Odhiang est ainsi sans conteste l’une des stars incontournables de la Fashion Week 2025. Sa capacité à captiver les podiums tout en restant fidèle à son identité fait d’elle une source d’inspiration pour les jeunes talents du monde entier.

Awar Odhiang ne se contente pas de défiler ; elle écrit un nouveau chapitre dans l’histoire de la mode. Son talent, sa détermination et son impact culturel font d’elle bien plus qu’une simple mannequin : une véritable icône moderne.