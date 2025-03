Selena Gomez sublime en top transparent : son look casual chic

Selena Gomez a de nouveau fait forte impression en misant sur une tenue à la fois audacieuse et élégante. Le 20 mars, la star a été aperçue à New York, main dans la main avec son fiancé Benny Blanco, après avoir assisté à une projection anniversaire de l’un de ses films cultes, « Spring Breakers », au AMC Lincoln Square 13. Retour sur ce look casual chic.

Un retour marqué par de multiples projets

Depuis près d’un an, Selena Gomez est sur tous les fronts. En plus de son rôle dans la série à succès « Only Murders In The Building », la chanteuse et actrice enchaîne les collaborations et les promotions diverses. Entre sa marque de cosmétiques Rare Beauty, sa participation au film « Emilia Pérez », et maintenant la préparation de son prochain album intitulé « I Said I Love You First » en duo avec Benny Blanco, Selena Gomez ne chôme pas.

Son retour devant les caméras et les flashs des photographes a également permis aux passionnés de mode de redécouvrir son sens aiguisé du style. À chaque apparition publique, la jeune femme dévoile des tenues qui marient parfaitement les tendances actuelles et une élégance intemporelle. La sortie du 20 mars n’a pas fait exception.

Une soirée new-yorkaise en amoureux

C’est lors d’un événement spécial célébrant l’anniversaire du film « Spring Breakers » que Selena Gomez et Benny Blanco ont été photographiés, tous sourires. Le couple, qui partage à la fois une relation sentimentale et artistique, semble plus complice que jamais, tandis qu’ils préparent ensemble la sortie de leur album commun.

À leur arrivée, tous les regards se sont portés sur la tenue de la chanteuse, qui a choisi d’opter pour un style oscillant entre décontraction et raffinement, le tout dominé par une pièce forte qui n’a laissé personne indifférent.

Un top transparent chic et glamour

La pièce maîtresse du look de Selena Gomez ? Un top col roulé, fin, transparent et moulant, qui dévoilait un soutien-gorge blanc. Arborant une teinte chocolat à la fois chaude et élégante, ce haut a immédiatement séduit les personnes qui suivent de près les tendances de cette année. La transparence ajoute une pointe d’audace, tandis que la coupe ajustée sublime la silhouette. Ce mélange maîtrisé de sensualité et de sobriété illustre parfaitement la capacité de Selena Gomez à innover tout en restant fidèle à une esthétique raffinée.

Une association casual chic

Pour accompagner ce top, la star a misé sur un jean droit légèrement délavé, un indémodable de la garde-robe qui contraste efficacement avec l’audace du vêtement transparent. Elle a ajouté une large ceinture en cuir pour structurer la taille et rappeler la tonalité chocolat de son haut.

Afin de parfaire cet ensemble, Selena Gomez a choisi une paire d’escarpins à bouts pointus. L’effet sophistiqué de ces chaussures, coordonnées au reste de la tenue, vient équilibrer la décontraction du jean. Le détail qui fait la différence ? Un blouson en cuir dans la même nuance chocolat, offrant à la fois un côté rétro et une note ultra-stylée.

Une touche « effortless » et un beauty look soigné

Si la tenue a conquis le public, la mise en beauté de Selena Gomez n’était pas en reste. Fidèle à son style, elle a laissé sa chevelure au carré retomber en légères ondulations, renforçant l’aspect naturel et décontracté de l’ensemble.

Pour le maquillage, la chanteuse a opté pour un trait d’eye-liner discret et précis, complété par une bouche rosée et glossy. Un choix qui sublime son teint tout en restant en harmonie avec l’esprit casual chic de la tenue. Le résultat est aussi raffiné qu’équilibré : une manière de montrer qu’il suffit de quelques touches simples pour mettre en valeur un look déjà fort.

Avec cette nouvelle apparition, Selena Gomez prouve une fois de plus qu’elle n’a rien perdu de son sens aigu de la mode. Son top transparent en chocolat, associé à des pièces plus basiques, crée un ensemble sobre et audacieux à la fois. Ce style ne devrait pas tarder à se répandre auprès des passionnées de mode, particulièrement pour les saisons intermédiaires et les soirées où l’on aime jouer avec la superposition.