Sydney Sweeney, star de la série Euphoria, révèle ses secrets pour un makeup éclatant en cinq minutes chrono

Que vous l’ayez découverte dans « Euphoria » ou « The White Lotus », impossible de passer à côté de son éclat lumineux, aussi bien sur le tapis rouge que dans la vie de tous les jours. Récemment, Sydney Sweeney a partagé sur son compte Instagram ses astuces pour un makeup rapide et radieux en 5 minutes chrono. Prenez vos pinceaux, votre miroir, et laissez-vous guider par Sydney Sweeney !

Sydney Sweeney dévoile son astuce pour un maquillage rapide et lumineux

Pressée par le temps, mais soucieuse de l’éclat, Sydney Sweeney, l’étoile montante du petit écran, partage sa technique infaillible pour un maquillage rapide qui ne sacrifie rien au glamour. Comme elle l’a récemment confié lors d’une interview exclusive, la clé réside dans une routine simplifiée qui magnifie le naturel sans s’encombrer de superflu. Sydney est en effet adepte d’une approche minimaliste qui met en valeur sa peau plutôt que de la camoufler.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Des touches stratégiques de blush et de correcteur

Avant même de toucher au maquillage, Sydney insiste sur l’importance d’une bonne préparation de la peau. Ensuite, l’actrice privilégie des produits multifonctions. Avec un correcteur, elle ajoute quelques gouttes de produits sur ces cernes et près de l’arrête de son nez. En plus, elle applique un blush sur ses pommettes et termine par une touche de blush en poudre. Pour Sydney, le blush est l’étape qui fait toute la différence.

Voici les trois produits qu’elle utilise pour sa mise en beauté :

Giorgio Armani – blush Luminous Silk

2. Giorgio Armani – blush en poudre Luminous Silk

3. Giorgio Armani – correcteur Luminous Silk

La finalité : des lèvres simplement sublimées

Pour conclure, Sydney opte à nouveau pour son blush et l’applique sur les lèvres. Ce choix judicieux procure une couleur délicate pour un sourire qui respire la santé et la spontanéité. En seulement cinq minutes, Sydney Sweeney réussit ainsi à créer un look éclatant, frais et naturel, parfait pour les personnes qui sont toujours en mouvement mais qui veulent tout de même se maquiller.

Grâce aux conseils makeup de Sydney, vous pouvez désormais briller comme une star de cinéma, même les jours où vous êtes pressé.e. Alors, sortez vos produits préférés, et en cinq minutes, vous voilà prêt.e à conquérir le monde… ou du moins, à briller de mille feux tout au long de la journée. Et si vous avez l’impression que 5 minutes, c’est trop peu, rappelez-vous que parfois, les looks les plus simples sont les plus efficaces !