Kendall Jenner crée la surprise à Coachella avec un look minimaliste

Fabienne Ba.
@kendalljenner / Instagram

La mannequin et entrepreneuse américaine Kendall Jenner a attiré l’attention lors de Coachella 2026 (du 10 au 19 avril) avec une silhouette minimaliste, contrastant avec les looks traditionnellement associés au festival. Son apparition illustre une tendance vers des tenues plus sobres, privilégiant des coupes simples et des associations épurées.

Un look minimaliste qui tranche avec les codes habituels

Aperçue lors du premier week-end de Coachella, Kendall Jenner a opté pour une tenue caractérisée par des lignes simples et une palette de couleurs neutres. Elle a misé sur une combinaison de pièces basiques, privilégiant une esthétique fonctionnelle adaptée au contexte du festival. Ce choix contrastait avec l’image historiquement associée à Coachella, souvent marquée par des silhouettes bohèmes, des superpositions d’accessoires et des motifs expressifs. La tenue adoptée par Kendall Jenner illustre finalement une approche où la simplicité devient un élément central du style.

 

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Une évolution du style Coachella

Depuis plusieurs années, le style observé à Coachella évolue vers des silhouettes plus variées. Si l’esthétique bohème a longtemps dominé, de nouvelles influences issues du minimalisme et du streetwear s’imposent progressivement. Cette transformation reflète l’évolution générale des tendances mode, où les pièces polyvalentes et faciles à porter gagnent en popularité. Le choix de Kendall Jenner s’inscrit dans ce mouvement, privilégiant des vêtements pouvant être portés au-delà du contexte festivalier.

Le minimalisme, une tendance durable

Kendall Jenner est régulièrement associée à une esthétique minimaliste, caractérisée par des lignes épurées et des couleurs sobres. Le minimalisme continue en effet d’influencer les collections contemporaines, notamment à travers l’utilisation de palettes neutres et de coupes structurées. Cette orientation reflète un intérêt croissant pour des vêtements polyvalents, adaptés à différents contextes. L’apparition de Kendall Jenner confirme l’intégration progressive du minimalisme dans les inspirations associées à Coachella.

Avec ce look minimaliste porté lors de Coachella 2026, Kendall Jenner illustre ainsi l’évolution des codes stylistiques du festival. Cette silhouette confirme l’influence durable du minimalisme dans la mode contemporaine, y compris dans des contextes traditionnellement associés à des styles plus expressifs.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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