En vacances, Kim Kardashian fait sensation en tenue de plage blanche

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

La personnalité médiatique américaine Kim Kardashian est l’une des stars les plus suivies de la planète, et sa récente publication Instagram vient encore une fois de le rappeler. Elle y a partagé une série de clichés estivaux où une pièce blanche a particulièrement retenu l’attention.

Un haut triangle blanc qui fait l’unanimité

Sur l’un des clichés du carrousel, Kim Kardashian apparaît allongée sur un transat extérieur, le visage protégé du soleil par un bras tendu, ses cheveux étalés en arrière. Elle y porte un haut triangle blanc. Sur les réseaux, la photo a immédiatement déclenché un déluge de commentaires : « La plus mignonne, Kim ! », « Trop chou », emoji cœurs et flammes en cascade. La preuve, s’il en fallait, que la fondatrice de la marque Skims sait créer un moment viral d’un simple instantané solaire.

 

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Un carrousel qui résume ses dernières semaines

Cette photo s’inscrit dans un carrousel plus large, conçu comme une rétrospective des dernières semaines de Kim Kardashian. On y croise des moments en famille, avec ses enfants et ses proches, mais aussi des escapades luxueuses, une tenue monochromatique entièrement blanche, un look sportif décontracté, ou encore un cliché plus intime dans un sauna. L’ensemble fonctionne comme une mosaïque visuelle de sa vie privée.

Entre tenue de plage minimaliste et vie de famille mise en lumière, Kim Kardashian livre ainsi sans doute l’une de ses publications les plus représentatives de cette nouvelle ère – plus posée, et toujours aussi efficace.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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