« Tu es rayonnante » : Lindsay Lohan partage un selfie qui fait réagir

Anaëlle G.
@lindsaylohan / Instagram

L’actrice américaine Lindsay Lohan rayonne, et ses abonnés le lui font savoir. Elle a partagé sur Instagram un « photo dump » du mois de mai, cette compilation de clichés « pris sur le vif » désormais très prisée des célébrités. En couverture : un selfie tout en lumière, lunettes de soleil sur le nez. De quoi déclencher une vague de compliments.

Un « photo dump » lumineux

La série mêle instants du quotidien et jolis décors. On y découvre d’abord Lindsay Lohan « au naturel », installée en voiture, le visage baigné de soleil et chaussée de lunettes teintées aux montures dorées. Plus loin, un coucher de soleil aux teintes orangées illumine une silhouette urbaine, apportant une touche poétique à l’ensemble. D’autres autoportraits, pris dans un intérieur lumineux entouré de plantes, confirment le fil conducteur de cette publication : la douceur et la clarté.

 

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Une publication partagée par Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Des fans sous le charme

Sans surprise, cette publication de Lindsay Lohan a rapidement fait réagir. En commentaire, de nombreux internautes ont salué l’éclat de l’actrice, multipliant les messages admiratifs. « Tu es rayonnante », a-t-on pu lire à plusieurs reprises, parmi d’autres compliments sur sa beauté naturelle et sa bonne mine. Un accueil chaleureux qui confirme l’attachement du public à Lindsay Lohan.

Une actrice en pleine renaissance

Cet enthousiasme s’inscrit dans une période faste pour Lindsay Lohan. Révélée très jeune au cinéma, elle a opéré ces dernières années un retour remarqué, porté notamment par plusieurs comédies pour la plateforme Netflix et par la suite de son film culte « Freaky Friday ». Désormais épanouie sur le plan personnel comme professionnel, elle partage volontiers, sur les réseaux sociaux, des aperçus plus intimes de son quotidien.

Avec ce « photo dump » lumineux, Lindsay Lohan offre ainsi à ses abonnés une parenthèse simple et solaire, loin des tapis rouges. Entre selfies au naturel et ciel flamboyant, elle cultive une image apaisée qui plaît visiblement à sa communauté. « Tu es rayonnante » : le compliment résume à lui seul l’esprit de cette publication.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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