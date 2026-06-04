À 59 ans, Salma Hayek remet sur le devant de la scène un pantalon qui ne fait pas l’unanimité

Fabienne Ba.
@salmahayek / Instagram

À l’occasion d’une soirée tennis à Roland-Garros, l’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek a signé une apparition mode qui divise depuis sur les réseaux sociaux.

Une soirée tennis très chic à Roland-Garros

Le couple (Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault) a été photographié dans les tribunes du tournoi parisien, venu assister au match entre l’Allemand Alexander Zverev et le Néerlandais Jesper de Jong. Salma Hayek a misé sur un look « off-duty » : haut noir près du corps à encolure ronde, manches coupées au coude, finitions discrètement contrastées de rouge et de vert au niveau du col. Cheveux foncés en boucles naturelles, avec quelques mèches argentées laissées visibles, lunettes noires anguleuses, sac en cuir tressé rouge vif et sandales noires épaisses ornées de pièces argentées.

Le « pantalon » divisif : le bermuda long en cuir

C’est bien une autre pièce qui a polarisé tous les regards : un bermuda long en cuir noir, coupé juste sous le genou. Une longueur à mi-chemin entre le short de ville et le pantalon trois-quarts qui crée immédiatement le débat. Plus tard dans la soirée, Salma Hayek y a ajouté une casquette gavroche en daim noir, autre clin d’œil à la tendance européenne sportswear-chic du moment.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont aussitôt afflué. Pour les uns, une touche d’élégance européenne, dans l’esprit des silhouettes parisiennes les plus pointues. Pour les autres, une coupe « ingrate », jugée « trop longue pour être chic » et « trop courte pour être structurante ». Rappelons que le corps et l’apparence des femmes ne devraient pas être des sujets de débat public : chacune est libre de s’habiller comme elle l’entend, selon ses goûts, son confort et son identité.

 

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Une tendance bermuda

Le bermuda long, justement, est une pièce qui revient en force ces dernières saisons. Vu sur les podiums comme dans la rue, il a été repris par toutes les figures influentes de la mode internationale, des sœurs Hadid à Hailey Bieber, en passant par Tracee Ellis Ross. Cette pièce continue toutefois d’être l’une des plus discutées. Le choix de Salma Hayek, en cuir, est révélateur : la matière apporte la structure dont la coupe a besoin, et la valeur ajoutée d’un vêtement qui se rapproche presque du pantalon. Une élégance européenne à la fois sportive et chic.

De Cannes à Roland-Garros, un mois sous le signe du chic

L’apparition à Roland-Garros prolonge une séquence française particulièrement réussie pour Salma Hayek. Quelques jours plus tôt, à Cannes, elle s’était illustrée aux Kering Women in Motion Awards – seule apparition officielle de la quinzaine – dans une robe portefeuille bleue asymétrique accompagnée d’un large bandeau, en hommage discret à Brigitte Bardot.

Avec cette nouvelle apparition, Salma Hayek prouve ainsi que le « risque mode » est une part essentielle de son style. En misant sur un bermuda long en cuir noir, elle adopte sans complexe une pièce qui divise – et impose, en filigrane, une signature qui n’appartient qu’à elle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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