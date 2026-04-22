Lady Gaga revisite le chic hollywoodien à sa manière

Fabienne Ba.
@ladygaga / Instagram

Lors de l’avant-première new-yorkaise du film « Le diable s’habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2), Lady Gaga a une nouvelle fois imposé son sens du style en réinterprétant les codes du chic hollywoodien classique. L’événement a été l’occasion pour l’auteure-compositrice-interprète américaine de dévoiler une esthétique directement inspirée de l’Old Hollywood, mêlant sophistication intemporelle et modernité affirmée.

Une silhouette entre archives et modernité

Pour cette apparition, Lady Gaga a opté pour une robe noire structurée issue des archives de Saint Laurent. La pièce, à la coupe ajustée et à la silhouette sculpturale, évoquait les grandes heures du cinéma américain tout en conservant une allure résolument contemporaine. Le choix de cette robe a renforcé une esthétique théâtrale et élégante, typique des tapis rouges les plus iconiques.

Pour compléter ce look, Lady Gaga a misé sur des accessoires imposants et brillants, notamment des boucles d’oreilles en forme d’étoile et un maquillage centré sur un regard charbonneux, associé à des lèvres nude. L’ensemble donnait une cohérence visuelle forte, où chaque élément renforce la narration d’un chic revisité.

Une coiffure Old Hollywood revisitée

Côté beauté, Lady Gaga a surpris avec une queue-de-cheval basse parfaitement lissée, travaillée avec une raie profonde et des ondulations légères. Ce style, inspiré des icônes du cinéma classique, était ici modernisé par une finition ultra nette et un contraste subtil entre racines plus sombres et longueurs lumineuses.

 

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Une artiste habituée aux transformations stylistiques

Connue pour ses métamorphoses constantes, Lady Gaga alterne depuis plusieurs années entre blond lumineux, noir profond ou encore nuances « plus expérimentales », faisant de son image un véritable terrain d’expression artistique. Cette nouvelle apparition s’inscrit dans cette continuité, où la mode devient un langage narratif à part entière.

En revisitant le chic hollywoodien à sa manière, Lady Gaga confirme ainsi son statut d’icône mode capable de réinventer les classiques. Entre hommage à l’âge d’or du cinéma et vision contemporaine du style, elle signe une apparition qui mêle élégance, théâtralité et maîtrise stylistique.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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