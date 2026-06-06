La chanteuse Olivia Rodrigo fait sensation dans une tenue dentelle

L’auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine Olivia Rodrigo n’a jamais semblé aussi sûre de son univers stylistique. Pour une récente séance photo éditoriale publiée à l’approche de la sortie de son troisième album, elle a opté pour un look où la dentelle se mêle à l’orfèvrerie textile. Et le résultat a immédiatement fait sensation sur les réseaux sociaux.

Un petit haut en dentelle brodée à l’esprit haute couture

Olivia Rodrigo apparaît dans un petit haut style brassière en dentelle, signé Versace. La pièce, sculptée comme une véritable œuvre, est constellée de broderies métalliques ornées, encadrées d’une garniture noire qui souligne le travail couture du tissu. Sous l’éclairage chaud du studio, les pierres incrustées renvoient des reflets dorés, donnant à toute la silhouette une dimension presque cinématographique.

La structure du haut – entre une dentelle d’apparat et un travail d’orfèvrerie – évoque autant la haute couture des années 2000 que les robes de soirée italiennes contemporaines. Un parti pris affirmé, parfaitement ancré dans l’esthétique « gothique-luxe » qu’Olivia Rodrigo explore depuis quelques saisons.

Une silhouette éditoriale, entre noir et brillant

Pour l’accompagner, Olivia Rodrigo a opté pour une jupe taille haute structurée en tons sombres, qui apporte un contraste sec à la légèreté du haut. La séance, photographiée par Ryan McGinley, joue sur la pose : bras levés au-dessus de la tête, dos contre un mur texturé, regard franc droit devant.

L’image, presque sculpturale, prend des airs de portrait éditorial d’une autre époque – comme si une diva des années 1950 avait été plongée dans les codes mode d’aujourd’hui. Aux oreilles, des boucles dorées sculpturales prolongent la verticalité de la silhouette et apportent juste ce qu’il faut d’éclat métallique pour faire écho aux broderies du haut.

Côté beauté, un univers Old Hollywood

Côté coiffure, Olivia Rodrigo joue la carte du mouvement. Ses cheveux bruns sont coiffés en longues vagues souples balayées par le vent, qui encadrent doucement son visage. Une mise en scène qui contraste avec la rigueur graphique du vêtement, et qui donne à toute la séance un souffle naturel.

Côté maquillage, elle mise sur une peau lumineuse, des yeux soulignés, et une bouche d’un baie profond – presque grenat – qui apporte la note la plus « dramatique » de toute la mise en beauté. Une approche directement inspirée des grandes icônes du cinéma américain des années 1950.

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Une signature mode qui s’affirme avec son nouvel album

Cette apparition n’est pas un hasard. Olivia Rodrigo s’apprête à sortir, le 12 juin prochain, son troisième album studio intitulé « you seem pretty sad for a girl so in love ». Et chacune de ses apparitions ces dernières semaines semble construire, image après image, l’univers visuel de ce nouvel opus : références gothiques, dentelles travaillées, palettes sombres avec rappels métalliques.

Une mue stylistique loin d’être anecdotique pour celle qui, il y a quelques années encore, jouait surtout la carte du « teen pop coloré ». Aujourd’hui, Olivia Rodrigo semble afficher une mode plus consciente, plus narrative – où chaque tenue est pensée comme un fragment d’histoire à raconter.

Avec ce petit haut en dentelle brodée Versace, Olivia Rodrigo signe ainsi l’une de ses plus belles démonstrations mode de l’année. À quelques jours de la sortie de son nouvel album, elle se donne ainsi les moyens de réinventer son image – sans rien renier de sa singularité. Une stratégie qui semble, d’ores et déjà, parfaitement maîtrisée.