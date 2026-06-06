La chanteuse Christina Aguilera mise sur une robe découpée lors de sa dernière apparition

L’auteure-compositrice-interprète américaine Christina Aguilera n’a jamais semblé aussi à l’aise avec son image. Pour une récente apparition publique, elle est apparue dans une robe blanche immaculée signée Tom Ford, dont les découpes savamment placées ont aussitôt enflammé les réseaux sociaux.

Une robe blanche signée Tom Ford

Sur les images devenues virales sur X, l’interprète de « Genie in a Bottle » pose avec assurance dans une longue robe couleur blanche, parfaitement coupée. La pièce, taillée dans une matière fluide et lisse, suit la silhouette de Christina Aguilera sans la contraindre.

Couleur exigeante par excellence, le blanc joue ici un rôle structurant : faire ressortir la coiffure et le teint, et donner à toute l’apparition une dimension presque solaire. Une couleur qui colle aussi parfaitement à l’image de « pop star sublimée » que cultive Christina Aguilera depuis le début des années 2000.

Décolleté plongeant et fente : la double signature

Deux détails, en particulier, font tout le sel de la pièce. D’abord, le décolleté, plongeant à l’avant, qui crée une longue ligne verticale au cœur même de la silhouette. Ensuite, la fente. Très haute, latérale, elle court le long de la jupe et laisse apparaître à chaque pas la jambe de Christina Aguilera. Une découpe qui apporte du mouvement à toute la silhouette et qui n’aurait pas dépareillé sur les tapis rouges des grandes années 1990, lorsque les fentes XXL faisaient la Une de tous les magazines mode. L’ensemble compose, finalement, une silhouette pleinement maîtrisée – où chaque découpe occupe sa juste place, et où la couleur blanche apporte une note immédiatement raffinée.

Une mise en beauté épurée et efficace

Côté coiffure, Christina Aguilera a opté pour la simplicité. Ses cheveux blonds platine, son éternelle signature, sont laissés détachés et coiffés en longues mèches souples encadrant son visage. Une mise en scène qui apporte du naturel à l’ensemble.

Côté maquillage, l’accent est mis sur le regard. Un travail des yeux vient souligner l’intensité du visage de Christina Aguilera. Et complète parfaitement la simplicité de la coiffure, dans une logique d’épure. Aux pieds, des escarpins viennent allonger encore la silhouette, déjà étirée par la fente haute.

Une signature mode qui colle à son ADN

Au-delà du choix vestimentaire, cette apparition rappelle ce qui fait, depuis plus de vingt-cinq ans, la signature de Christina Aguilera : une assurance corporelle, un goût pour les coupes dites « audacieuses », et une façon bien à elle de revendiquer une identité forte sans jamais s’excuser.

À l’heure où plusieurs de ses contemporaines, comme l’actrice américaine Anne Hathaway ou l’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek, multiplient elles aussi les apparitions dites « audacieuses », cette robe Tom Ford de Christina Aguilera illustre une tendance plus large : celle d’une mode pleinement affirmée, à tous les âges.

Avec cette apparition immaculée signée Tom Ford, Christina Aguilera signe ainsi une démonstration de style. Une signature qui ne se démode pas, et qui continue de faire école.