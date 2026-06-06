« On dirait un homme » : la tenue d’Emma Corrin divise sur le tapis rouge

L’actrice britannique Emma Corrin n’a jamais cherché à plaire à tout le monde – et la dernière apparition publique de la star de « The Crown » l’a, une fois encore, prouvé. Sur un tapis rouge londonien, Emma Corrin a fait sensation dans un costume sur-mesure qui n’a pas tardé à enflammer les commentaires.

Un costume sur-mesure et « power dressing » affirmé

Pour la cérémonie inaugurale du Power of Women de Londres, Emma Corrin a opté pour une silhouette résolument architecturale. Un blazer marron foncé à boutonnage simple, parfaitement ajusté, glissé sur une chemise bleu pâle dont les boutons s’ouvrent légèrement sur le décolleté. Le pantalon, assorti au blazer, tombe avec précision sur des escarpins rouges à bout carré – clin d’œil chromatique qui réveille l’ensemble.

Aux poignets et aux doigts, des bijoux ajoutent une touche scintillante. Côté coiffure, un brushing très court ramené en arrière, et un maquillage discret signé Gina Kane. Le tout, supervisé par le styliste vedette Harry Lambert, qui collabore depuis plusieurs saisons avec Emma Corrin. Une démonstration parfaite de « power dressing » contemporain – affirmé, structuré, et résolument moderne.

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Une signature androgyne

Emma Corrin, qui se définit comme non-binaire depuis 2021 et utilise les pronoms iel/they, a fait du costume son fil rouge stylistique. Tapis rouges des Oscars, Met Gala, festivals : chaque apparition revisite cette grammaire, oscillant entre tailoring impeccable et clins d’œil féminins. Une signature qui colle à sa propre identité – celle d’une personne qui refuse les cases binaires de la mode et de la société.

Sur les réseaux sociaux, ce parti pris ne fait toutefois pas l’unanimité. Sous les photos publiées par les médias internationaux, plusieurs commentaires trahissent un même refrain : « on dirait un homme », « pourquoi habillée comme ça », « moi ça me dérange ». Des réactions qui en disent moins sur la tenue elle-même que sur la rigidité persistante des codes vestimentaires genrés.

Une récompense historique

C’est sans doute le contexte de la soirée qui rend ces critiques d’autant plus déplacées, car Emma Corrin a été ce soir-là la première personne non-binaire à recevoir le prix Power of Women, distinction décernée à des personnalités ayant utilisé leur visibilité pour faire bouger les lignes culturelles et sociales.

« Je suis doublement honoré d’être la première personne non-binaire à recevoir cette récompense », a souligné Emma Corrin lors de son discours. Avant d’ajouter, en français approximatif mais éloquent : « Il est crucial, plus que jamais, que les gens puissent se rassembler et se soutenir, peu importe comment ils s’identifient. Tellement de changements peuvent venir de ces réseaux d’entraide ».

Avec ce costume Miu Miu, Emma Corrin signe ainsi bien plus qu’une apparition mode réussie. C’est une réponse à toutes les personnes qui pensent encore qu’il existe une seule manière de s’habiller selon son genre. Et rappelle, en filigrane, ce qu’une grande soirée de récompense ne devrait jamais oublier : la liberté d’être soi est, par essence, la plus belle des tenues.