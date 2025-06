Lauren Sánchez, la femme qui vient d’épouser Jeff Bezos

Lauren Sánchez, journaliste, pilote et entrepreneure, est désormais mariée à Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. Même s’ils sont mariés civilement aux États-Unis, le couple s’est uni symboliquement lors d’une somptueuse cérémonie célébrée à Venise, le 27 juin. Découvrez le parcours de cette femme, de ses débuts à Albuquerque jusqu’à ce mariage glamour en Italie.

Origines et formation

Lauren Wendy Sánchez naît le 19 décembre 1969 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Issue d’une famille d’aviateurs – ses deux parents étaient pilotes – elle grandit dans un environnement où voler était une seconde nature. Malgré une dyslexie diagnostiquée durant son enfance, elle développe très tôt une curiosité insatiable pour l’actualité et la communication, ce qui la mène à étudier le journalisme à l’Université du Nouveau-Mexico avant de débuter sa carrière à Phoenix.

Carrière journalistique et essor

En 1997, Lauren Sánchez entre dans le monde du journalisme télévisé, d’abord en tant que présentatrice à KTVK à Phoenix. Elle rejoint rapidement Extra, magazine télévisé de divertissement, puis collabore avec Fox Sports Net et KTTV Fox 11 à Los Angeles, où elle coanime Good Day L.A. Au fil des années, elle cumule plusieurs nominations aux Emmy Awards pour son travail de correspondante et d’animatrice. Passionnée par l’image et la technologie, elle multiplie également les apparitions en tant qu’actrice dans des films comme « Batman Begins » et « The Day After Tomorrow ».

Aventure spatiale

Le 14 avril 2025, Lauren Sánchez prend part à la mission suborbitale NS-31 de Blue Origin, devenant l’une des premières journalistes à voler dans l’espace. À bord du New Shepard, elle partage l’équipage avec la co-animatrice de CBS Mornings Gayle King, la chanteuse Katy Perry, la militante Amanda Nguyen, l’ingénieure Aisha Bowe et la productrice Kerianne Flynn.

Cette expérience de 11 minutes, franchissant la ligne de Kármán à 100 km d’altitude, souligne sa passion pour l’exploration et son engagement à promouvoir la science-tech auprès du grand public .

Romance et fiançailles avec Jeff Bezos

En 2018, Lauren Sánchez et Jeff Bezos confirment leur relation. Le couple, plutôt discret, officialise ses fiançailles en mai 2023, après 5 ans de vie commune publique. Le 27 juin 2025, ils célèbrent leur union lors d’une somptueuse cérémonie à Venise, sur l’île de San Giorgio Maggiore, face à la place Saint-Marc.

Bien qu’ils se soient déjà mariés civilement aux États-Unis, cette célébration symbolique a réuni une poignée d’invités triés sur le volet au cours d’une semaine de festivités luxueuses, entre yachts, dîners étoilés et prestations musicales.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)

Vie personnelle, philanthropie et projets futurs

Mère de 3 enfants – Nikko (né en février 2001, fruit de sa relation passée avec le footballeur Tony Gonzalez), Evan (2006) et Ella (2008), nés de son mariage avec Patrick Whitesell – Lauren Sánchez partage régulièrement des moments de complicité familiale sur les réseaux sociaux, évoquant l’importance de transmettre sa passion pour l’aviation à sa progéniture.

En parallèle, elle siège comme vice-présidente du Bezos Earth Fund, engagé dans la lutte contre le changement climatique et le soutien à des initiatives écologiques à travers le monde. En 2024, elle publie son premier livre pour enfants, « The Fly Who Flew to Space », inspiré de son propre parcours face à la dyslexie, qui se classe rapidement dans les meilleures ventes du New York Times. Animée par la volonté d’ouvrir les portes de l’exploration et de l’aviation aux jeunes filles, elle prépare déjà de nouveaux projets éditoriaux et cinématographiques.

De ses racines à Albuquerque à la lagune vénitienne, en passant par le plateau de télévision et la frontière de l’espace, Lauren Sánchez incarne ainsi l’audace. Désormais mariée à Jeff Bezos, elle poursuit son engagement envers la science, l’aviation et l’égalité des chances, défiant les conventions.