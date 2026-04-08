À 76 ans, l’actrice Meryl Streep fait sensation à Tokyo en tailleur-jupe vintage

En déplacement à Tokyo pour la promotion du film « Le diable s’habille en Prada 2 », Meryl Streep a une nouvelle fois confirmé son statut d’icône de style. L’actrice américaine a fait sensation dans un tailleur-jupe au charme rétro, symbole du retour remarqué de cette pièce emblématique.

Une apparition remarquée lors de la tournée mondiale du film

Meryl Streep s’est rendue à Tokyo dans le cadre de la tournée promotionnelle du film « Le diable s’habille en Prada 2 », attendu au cinéma en mai 2026. Cette suite du long-métrage culte sorti en 2006 marque le retour de l’actrice dans le rôle de Miranda Priestly, personnage devenu une référence dans l’univers de la mode.

Meryl Streep était accompagnée de plusieurs membres du casting, dont l’actrice américaine Anne Hathaway, également présente pour présenter ce nouveau chapitre très attendu par les fans. Lors de cette apparition publique organisée dans la capitale japonaise, Meryl Streep a attiré l’attention des photographes avec une silhouette élégante inspirée des codes classiques de la haute couture.

Un tailleur-jupe Chanel inspiré de l’héritage couture

Pour cet événement, Meryl Streep portait un tailleur-jupe signé Chanel, issu de la collection Métiers d’Art 2026 imaginée par Matthieu Blazy. La tenue se distinguait par sa coupe structurée et ses détails graphiques, combinant modernité et références vintage.

L’ensemble vermillon composé d’une veste et d’une jupe midi présentait un imprimé graphique contrasté, accompagné de franges noires décoratives. Le look était complété par des escarpins slingback bicolores, un sac structuré et des lunettes oversize, signature esthétique du personnage de Miranda Priestly dans le film. Cette apparition s’inscrit dans une série de looks inspirés de l’univers du film, conçus pour faire écho à l’héritage mode de la franchise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Micaela Erlanger (@micaela)

Le tailleur-jupe confirme son retour dans les tendances 2026

Longtemps associé aux silhouettes dites professionnelles des années 1980 et 1990, le tailleur-jupe connaît depuis plusieurs saisons un regain d’intérêt sur les podiums comme dans la rue. Plusieurs maisons de couture ont récemment revisité cette pièce emblématique à travers des coupes modernisées et des matières contemporaines.

L’apparition de Meryl Streep à Tokyo illustre cette évolution stylistique, mêlant références classiques et interprétation actuelle. Le retour du tailleur-jupe s’inscrit dans la tendance plus large du « power dressing », qui met en avant des vêtements structurés associés à l’affirmation de soi.

Une actrice indissociable de l’univers de la mode

Depuis la sortie du premier film en 2006, le personnage de Miranda Priestly s’est imposé comme une figure marquante de la culture populaire liée à la mode. Le second opus du film réunit plusieurs membres du casting original, dont l’actrice britanno-américaine Emily Blunt et l’acteur américain Stanley Tucci, et introduit de nouveaux acteurs.

Le long-métrage est réalisé par David Frankel et écrit par Aline Brosh McKenna. La tournée promotionnelle internationale met particulièrement l’accent sur les choix stylistiques des acteurs, prolongeant l’identité visuelle du film et son influence sur l’industrie de la mode.

À travers ses apparitions publiques, Meryl Streep continue ainsi d’illustrer la manière dont la mode peut accompagner différentes générations d’actrices. Son choix d’un tailleur-jupe inspiré des archives couture démontre la capacité de certaines pièces à traverser les décennies tout en conservant leur dimension contemporaine. Cette apparition à Tokyo confirme également l’importance des tournées promotionnelles comme vitrines pour les créateurs et comme espaces d’expression stylistique pour les personnalités publiques.