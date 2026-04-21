Cette apparition de la mannequin Gigi Hadid remet en lumière une robe vintage

Une robe, une silhouette, et toute une époque qui ressurgit. En choisissant une robe à col licou pour la cérémonie des Breakthrough Prize Awards, la mannequin américaine Gigi Hadid a rappelé avec élégance pourquoi cette coupe vintage méritait un retour en grâce.

Un retour sur le tapis rouge très remarqué

Le 18 avril 2026, Gigi Hadid foulait le tapis rouge de la 12e cérémonie annuelle des Breakthrough Prize Awards à Los Angeles. Pour cette apparition, elle a misé sur une robe en satin de soie blanc signée David Koma, à la coupe fourreau très ajustée, soulignant la silhouette sous la matière. Une fente haute à l’arrière apportait du mouvement et de la légèreté à l’ensemble.

Le col licou, pièce maîtresse du look

C’est le haut de la robe qui a concentré toute l’attention : un col licou revisité, structuré par une broche bijou et des bretelles croisées se nouant dans le dos. Un détail architectural qui donnait à la tenue une dimension presque sculpturale. Le tout était complété par des mules à talons Andrea Wazen et des boucles d’oreilles en cristal, pour une silhouette épurée et lumineuse.

Une coupe aux racines hollywoodiennes

La robe à col licou n’est pas née hier. Très populaire dans les années 50-60, elle incarnait alors le chic hollywoodien porté par des icônes comme Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor. Son col signature, formé de bretelles qui se nouent derrière la nuque, dégage les épaules, allonge le cou et crée un port de tête naturellement élégant. Elle a connu un second souffle dans les années 90, dans des versions plus épurées : coupes simples, matières fluides et satinées, dans un esprit effortless chic.

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En choisissant cette robe pour l’une de ses rares apparitions sur tapis rouge, Gigi Hadid n’a ainsi pas seulement signé un look fort – elle a relancé l’intérêt pour une coupe que beaucoup avaient rangée dans les archives. Une preuve supplémentaire que la mode ne meurt jamais vraiment.