Dans une tenue rose, Kylie Jenner s’offre une escapade ensoleillée aux Caraïbes

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

La personnalité de la téléréalité, femme d’affaires et influenceuse américaine Kylie Jenner a lancé son été en beauté. Elle s’est offert une escapade ensoleillée dans l’archipel Turques-et-Caïques (Caraïbes), pour célébrer une nouvelle année de sa marque Kylie Cosmetics. Une parenthèse luxueuse, intégralement documentée sur Instagram, où le rose s’est imposé comme la couleur phare.

Un look rose acidulé

Côté style, Kylie Jenner a misé sur une tenue de plage rose pâle, immortalisée dans un selfie devant le miroir. Plus tard dans la journée, elle a réinterprété ce même rose poudré en l’associant à une mini-jupe à volants, pour un « dîner au coucher du soleil » mentionné en légende. Une palette estivale, fidèle à l’esthétique acidulée qui fait la signature de sa marque comme de ses apparitions.

 

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Une villa et des cadeaux personnalisés

Kylie Jenner a également fait visiter à ses abonnés la somptueuse villa qui accueillait le groupe. C’est sa fille Stormi, 8 ans, qui a lancé la visite face caméra, avant un tour des nombreuses chambres. Dans l’une d’elles, Kylie Jenner a présenté un véritable arsenal de cadeaux personnalisés, déclinés en rose : serviette de plage brodée, casquette « Turks and Caicos With Kylie », gourde, appareil photo, sac de plage griffé Kylie Cosmetics, ainsi que des tenues de plage sur mesure signées de marques spécialisées. De quoi transformer ce séjour en véritable opération de communication grandeur nature.

Un clin d’œil à un voyage de 2019

Ce séjour n’est pas sans rappeler un précédent. Il s’inspire en effet d’un voyage organisé en 2019 pour la marque Kylie Skin, déjà dans l’archipel Turques-et-Caïques (Caraïbes). À l’époque, noix de coco floquées et tenues coordonnées étaient déjà de la partie, en compagnie notamment de la mannequin américaine Sofia Richie Grainge. La marque a d’ailleurs partagé un « throwback » de ce voyage à cette occasion.

Entre tenue rose, décor paradisiaque et mise en scène, Kylie Jenner signe ainsi une escapade aussi solaire que « stratégique ». Ce voyage aux Caraïbes illustre une nouvelle fois sa maîtrise de l’image et son sens du marketing, où vacances et promotion se confondent. Une parenthèse estivale qui aura, sans surprise, ravi ses abonnés.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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