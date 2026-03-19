Jugée « contraignante », la tenue de Gwyneth Paltrow divise les internautes

L’actrice et chanteuse américaine Gwyneth Paltrow a fait un retour très remarqué aux Oscars 2026 avec une robe blanche spectaculaire… mais jugée aussi « très contraignante, au point de diviser complètement les internautes.

Une robe spectaculaire jugée « peu pratique »

Pour sa première apparition aux Oscars depuis 11 ans, l’actrice de « Marty Supreme » a misé sur une longue robe colonne blanche, fendue visuellement sur toute la longueur des côtés. De face, la tenue ressemblait à une robe minimaliste, mais dès qu’elle se tournait, on découvrait de larges empiècements en résille incrustée de cristaux, façon combinaison intérieure, qui laissait apparaître tout le flanc.

Dans une vidéo « getting ready » publiée sur la chaîne YouTube de Goop, Gwyneth a confié à sa fille Apple qu’elle devait être littéralement « cousue » dans la robe, et que la combinaison portée dessous l’empêchait tout simplement d’aller aux toilettes : elle expliquait ne « pas pouvoir faire pipi pendant tout le temps de la cérémonie ».

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Une tenue qui fait débat en ligne

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont alors vite emballées. D’un côté, beaucoup ont salué l’audace et l’allure de Gwyneth Paltrow, jugeant la robe « sublime », « ultra moderne » et « parfaite pour son grand retour sur le tapis rouge ».

De l’autre, de nombreux internautes ont critiqué une tenue jugée « trop compliquée » et « peu réaliste », certains parlant de « look inconfortable », d’autres se disant choqués qu’une robe nécessite d’être cousue sur le corps et empêche d’utiliser les toilettes. Plusieurs commentaires dénoncent aussi une mode « déconnectée du quotidien », où le spectacle prime tellement que le confort et la liberté de mouvement passent au second plan.

En résumé, aux Actor Awards 2026, Gwyneth Paltrow portait déjà une robe noire qui avait fait parler. Avec cette silhouette blanche fendue sur les côtés, elle confirme un style « plus théâtral », quitte à accepter des contraintes « extrêmes »… et à déclencher un débat enflammé sur la frontière entre haute couture et confort minimal.