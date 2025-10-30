À 35 ans, Jennifer Lawrence assume la chirurgie et son corps de maman

L’actrice et productrice américaine Jennifer Lawrence, célèbre pour ses rôles dans des franchises telles que « Hunger Games », accepte pleinement son corps de maman et parle ouvertement de son expérience avec l’anxiété postpartum. Après la naissance de son deuxième enfant, elle a vécu une période particulièrement difficile de ce trouble, bien plus accentuée que lors de sa première grossesse.

Son combat contre l’anxiété postpartum

Jennifer Lawrence a partagé dans une interview accordée à The New Yorker qu’elle s’est sentie extrêmement isolée durant cette période, décrivant ses émotions par des « expériences de peur intense et de doute » sur elle-même comme mère. Elle a eu des pensées troublantes, comme croire que chaque fois que son bébé dormait, il était mort, ce qui illustre l’intensité de son anxiété.​

Elle a même évoqué un moment où elle a pleuré en cherchant des conseils pour l’allaitement auprès d’un chatbot IA, soulignant la solitude et le besoin de soutien auxquels de nombreuses jeunes mères sont confrontées.​ Pour alléger ses symptômes, elle a commencé à prendre un médicament approuvé par la FDA en 2023 pour le traitement de la dépression postpartum. Elle attribue à ce traitement « une amélioration notable » de son état mental.

Maternité et transformation créative

En parallèle, Jennifer Lawrence a confié réfléchir à ses « projets pour son corps post-grossesse ». Après la naissance de son deuxième enfant, elle a remarqué que son corps avait évolué différemment par rapport à sa première maternité – ce qu’elle considère comme une transformation naturelle. Elle envisage néanmoins une intervention esthétique, notamment une augmentation mammaire prévue en novembre 2025. Un choix personnel qu’elle assume pleinement, non pas pour répondre aux standards de beauté, mais pour se sentir bien dans son corps.

Jennifer souligne d’ailleurs qu’il est tout à fait normal que le corps change après une grossesse, et que chaque femme a le droit d’aimer et d’accepter le sien tel qu’il est – qu’elle choisisse ou non d’y apporter des modifications. Elle reste très bienveillante sur les réalités de la maternité, affirmant que « devenir mère l’a profondément transformée, tant sur le plan émotionnel que créatif ».

Ainsi, Jennifer Lawrence incarne une maternité dite moderne, avec ses défis psychologiques et physiques, tout en gardant un regard sincère sur ces expériences souvent taboues comme l’anxiété postpartum et la chirurgie esthétique post-accouchement. Son témoignage contribue à sensibiliser sur la complexité de la maternité, tout en montrant qu’on peut en parler sans honte.