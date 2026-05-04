À 68 ans, l’actrice Sharon Stone s’affiche sans maquillage au bord de la piscine

L’actrice et productrice américaine Sharon Stone ne cherchait pas nécessairement à faire passer un message. Elle a simplement partagé une photo d’elle, au bord de sa piscine, sans maquillage, baignée de soleil — mais ses 4,3 millions d’abonnés n’ont pas tardé à réagir.

Zéro filtre, zéro retouche

C’est le 1er mai 2026 que Sharon Stone a publié sur Instagram une photo au naturel, prise au bord de sa piscine en plein soleil. La légende, aussi simple que le look : « L’été est proche ! Bon vendredi mes amours ». Elle portait un deux-pièces aux motifs géométriques abstraits dans des tons vert, violet, noir et bordeaux, les cheveux relevés en queue de cheval, les yeux partiellement dissimulés par des feuilles de branche qu’elle tenait dans sa main droite.

Cette photo publiée sans aucune modification montre l’actrice au naturel, illuminée par le soleil au bord de sa piscine – un choix vraisemblablement délibéré dans un univers numérique où filtres et retouches sont devenus la norme. Un collier à pendentif en gland rouge complétait le look, sans autre accessoire.

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Des fans unanimes

Les commentaires des fans ont afflué, remplis d’éloges : « Vous êtes au top », « Incroyable », « Merci de vous montrer comme ça ». Une réaction qui dit beaucoup sur l’impact que peut avoir une image authentique à une époque où la « perfection numérique » est devenue le standard – et où la voir contournée est devenu un acte presque « radical ».

Un rapport au corps cultivé depuis des années

En février 2026, Sharon Stone avait déjà pris la parole publiquement sur son rapport au vieillissement : « Pourquoi, en 2026, avons-nous encore peur de vieillir et d’assumer pleinement notre identité ? Nous sommes bien plus que notre apparence… nous sommes des artistes, des mères, des sœurs, des épouses, des infirmières, des enseignantes… et la liste est longue ».

Dans une interview accordée au Times en mars 2025, elle avait aussi évoqué avec humour et tendresse l’évolution de son corps : « Je plaisante en disant que mes bras ont maintenant des plis. Mais je pense ‘Mes bras étaient beaux et maintenant ils sont forts et comme des ailes d’anges. Alors quoi s’ils ont des plis ? C’est peut-être ce qui les rend merveilleux maintenant' ». Une philosophie qui transparaît dans chaque publication – et qui explique pourquoi ses photos font autant parler qu’elles inspirent.

En résumé, Sharon Stone ne cesse de prouver que la liberté vis-à-vis du regard extérieur est peut-être le luxe le plus rare qui soit.