À 37 ans, la mannequin Candice Swanepoel fait sensation dans une robe noire minimaliste

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

La mannequin originaire d’Afrique du Sud Candice Swanepoel a partagé sur Instagram une série de clichés où elle pose dans une robe noire minimaliste, une publication qui a ravi de nombreux fans sur le réseau social.

Une robe ajourée

Sur les photos, Candice Swanepoel porte une robe noire moulante au décolleté plongeant. Pour accessoiriser le tout, Candice Swanepoel a choisi la sobriété : quelques bagues et bracelets en or. Côté beauté, ses cheveux blonds, travaillés en volume, viennent contrebalancer le côté sombre du look. Dans les commentaires, ses abonnés se sont enflammés. « Yes Candice ! », « magnifique », « la carte d’identité ultime » : les réactions s’enchaînent sous le carrousel, qui a rapidement cumulé les likes.

Une publication au service de sa marque

Candice Swanepoel a partagé ce shooting pour promouvoir sa propre marque, Tropic of C, qu’elle a fondée en 2018. À l’origine spécialisée dans les ensembles de plage écoresponsables, l’enseigne s’est progressivement diversifiée vers le prêt-à-porter, avec une signature reconnaissable : des pièces ajustées, minimalistes, et une approche résolument incarnée par sa fondatrice, Candice Swanepoel.

Avec cette robe noire à l’esthétique épurée, Candice Swanepoel confirme ainsi ce qui distingue son style depuis près de deux décennies : une capacité rare à faire de la simplicité un véritable manifeste de sophistication.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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