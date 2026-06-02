À 37 ans, la mannequin Candice Swanepoel fait sensation dans une robe noire minimaliste

La mannequin originaire d’Afrique du Sud Candice Swanepoel a partagé sur Instagram une série de clichés où elle pose dans une robe noire minimaliste, une publication qui a ravi de nombreux fans sur le réseau social.

Une robe ajourée

Sur les photos, Candice Swanepoel porte une robe noire moulante au décolleté plongeant. Pour accessoiriser le tout, Candice Swanepoel a choisi la sobriété : quelques bagues et bracelets en or. Côté beauté, ses cheveux blonds, travaillés en volume, viennent contrebalancer le côté sombre du look. Dans les commentaires, ses abonnés se sont enflammés. « Yes Candice ! », « magnifique », « la carte d’identité ultime » : les réactions s’enchaînent sous le carrousel, qui a rapidement cumulé les likes.

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Une publication au service de sa marque

Candice Swanepoel a partagé ce shooting pour promouvoir sa propre marque, Tropic of C, qu’elle a fondée en 2018. À l’origine spécialisée dans les ensembles de plage écoresponsables, l’enseigne s’est progressivement diversifiée vers le prêt-à-porter, avec une signature reconnaissable : des pièces ajustées, minimalistes, et une approche résolument incarnée par sa fondatrice, Candice Swanepoel.

Avec cette robe noire à l’esthétique épurée, Candice Swanepoel confirme ainsi ce qui distingue son style depuis près de deux décennies : une capacité rare à faire de la simplicité un véritable manifeste de sophistication.