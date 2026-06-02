Heidi Klum illumine la plage avec un look couleur bronze

À peine quelques jours après avoir multiplié les apparitions remarquées sur la Croisette, Heidi Klum a repris le chemin de la plage. La mannequin, animatrice et actrice germano-américaine a publié une vidéo où elle pose dans un deux-pièces bronze irisé.

Un look bronze irisé qui capte la lumière

Sur son compte Instagram, Heidi Klum a partagé une vidéo et une série de clichés tournés sur une plage de sable blanc. Elle y arbore un deux-pièces bronze fondu, parsemé d’un imperceptible motif paillette irisée qui accroche la lumière. Une pièce minimaliste à fines bretelles et au décolleté plongeant, qui se révèle d’autant plus saisissante avec, en arrière-plan, l’océan d’un bleu profond.

Sous l’objectif, Heidi Klum joue avec la lumière, tourne sur elle-même, s’attarde nonchalamment sur un tronc d’arbre échoué, et explore tous les angles de la pièce. De quoi enthousiasmer ses abonnés, qui n’ont pas tardé à inonder la publication de commentaires.

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Une campagne signée Calzedonia

Si le cliché ressemble à un instantané de vacances, c’est en réalité une campagne. Heidi Klum vient en effet d’être de nouveau choisie pour incarner la collection balnéaire de Calzedonia, la marque italienne avec laquelle elle collabore depuis plusieurs années.

Dans le même carrousel, on retrouve la mannequin dans deux autres tenues estivales : un deux-pièces orange brûlé à attache derrière le cou, et un autre vert anis au profond décolleté, agrémenté d’un détail métallisé argenté. Cheveux blonds en ondulations souples coiffés avec une raie au milieu, peau dorée, beauté naturelle : la signature Heidi Klum, dans toute sa simplicité étudiée.

À cela s’ajoute un autre cliché où elle pose dans un deux-pièces dos-nu imprimé zèbre. Une touche de fantaisie qui rompt le côté monochromatique des autres pièces et achève d’imposer cette campagne comme l’une des plus attendues de la saison.

Du tapis rouge de Cannes au sable blanc

Cette parenthèse balnéaire intervient seulement quelques jours après les apparitions très commentées de Heidi Klum sur la Croisette. Au Festival de Cannes 2026, elle a en effet enchaîné les robes spectaculaires. Pour la cérémonie d’ouverture, le 12 mai, elle avait choisi une robe Elie Saab pêche au décolleté plongeant et froncé, ornée d’une fleur rose en son centre. Puis, le 18 mai, lors de la projection du film « Fjord », elle est apparue dans une robe corset couleur chair, recouverte de dentelle d’Alençon brodée d’or, finissant en effet sirène.

D’une dentelle dorée millimétrée au sable chaud, Heidi Klum confirme ainsi son talent à passer sans accroc d’un univers à l’autre.