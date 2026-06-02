À 44 ans, Serena Williams annonce son grand retour au tennis

C’est l’une des annonces sportives de l’année. À 44 ans, Serena Williams a confirmé son grand retour à la compétition, près de quatre ans après avoir quitté les courts à l’US Open 2022. La légende américaine, qui a fait part de la nouvelle dans une vidéo publiée sur le réseau social X, sera de retour début juin 2026. Une nouvelle saluée par la WTA, qui célèbre le come-back de l’une des plus grandes joueuses de l’histoire.

Un retour au Queen’s Club, en double

Serena Williams effectuera son retour précisément à l’occasion des HSBC Championships, un tournoi WTA 500 disputé sur le gazon du Queen’s Club, à Londres, du 8 au 14 juin 2026. Invitée grâce à une wild card, l’Américaine s’alignera dans le tableau de double. Selon Yahoo Sports, elle ferait équipe avec la jeune Canadienne Victoria Mboko, même si l’organisation n’a pas encore officialisé l’identité de sa partenaire. « Le Queen’s Club est l’endroit idéal pour entamer ce nouveau chapitre », a déclaré Serena Williams, rappelant son attachement au gazon, surface sur laquelle elle a vécu certains des plus beaux moments de sa carrière.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

Une légende du tennis

Ancienne numéro un mondiale durant 319 semaines, Serena Williams compte 73 titres en simple, dont 23 en Grand Chelem, un record dans l’ère Open chez les femmes. En ajoutant ses sacres en double et en double mixte, elle totalise 39 titres majeurs. Quadruple médaillée d’or olympique, Serena Williams demeure la seule joueuse à avoir réalisé un « Golden Slam » en carrière, à la fois en simple et en double. Elle reste par ailleurs la sportive la mieux rémunérée de l’histoire du sport féminin.

Vers un retour à Wimbledon ?

Ce come-back ne doit rien au hasard sur le plan du calendrier. Le tournoi du Queen’s Club sert traditionnellement de préparation à Wimbledon, dont le coup d’envoi est prévu quelques semaines plus tard. Or, c’est précisément sur ce gazon londonien que Serena Williams s’est imposée à sept reprises en simple.

À ce stade, Serena Williams n’a toutefois pas précisé si elle comptait disputer le Grand Chelem britannique. Plusieurs signes laissaient présager ce retour, à l’image de sa réinscription, il y a quelques mois, dans le programme de contrôles antidopage du circuit.

En renouant avec la compétition à 44 ans, Serena Williams s’apprête ainsi à vivre l’un des moments les plus attendus de la saison. Si elle aborde ce retour avec prudence, en double et sans objectif annoncé au-delà du Queen’s Club, sa seule présence suffit déjà à enflammer le monde du tennis. Rendez-vous est pris à Londres, dès le 8 juin.