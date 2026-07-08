À 37 ans, la mannequin Candice Swanepoel sublime la tendance du « luxe décontracté »

Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

La mannequin originaire d’Afrique du Sud Candice Swanepoel a partagé sur Instagram un look estival qui mise sur l’une des tendances phares du moment : le « luxe décontracté ». Dans un total look ivoire, à la fois douillet et raffiné, elle a séduit ses abonnés.

Un total look ivoire

Pour cette publication, Candice Swanepoel a opté sur la troisième photo pour un ensemble monochrome dans un délicat ton ivoire. Elle portait une mini-jupe côtelée, associée à un haut assorti à la coupe ample. Par-dessus, elle a glissé un long cardigan en cachemire, dans le même coloris crème, qui apportait une touche cosy et enveloppante à la silhouette. Un camaïeu de blanc cassé, sobre et élégant, parfaitement maîtrisé.

La tendance du « luxe décontracté »

Ce look illustre à merveille la tendance du « luxe décontracté », ou « athleisure », qui ne cesse de gagner du terrain. Le principe ? Élever des pièces confortables, héritées de l’univers du sport et du loungewear, au rang de véritables tenues mode. Matières douces, coupes fluides et tons neutres se conjuguent pour un résultat à la fois cosy et sophistiqué. En misant sur un camaïeu ivoire et des matières nobles comme le cachemire, Candice Swanepoel signe une version particulièrement chic de cette tendance, à mi-chemin entre le confort et le raffinement.

Des fans conquis

Sans surprise, cette publication a déclenché une vague de réactions enthousiastes. Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les compliments envers Candice Swanepoel. « Tout simplement irrésistible », « Quand on parle de beauté, tu es la première qui me vient à l’esprit », pouvait-on lire parmi les nombreux messages admiratifs. Autant de réactions qui confirment l’engouement constant suscité par Candice Swanepoel, suivi par des millions d’abonnés.

Avec ce total look ivoire, Candice Swanepoel prouve ainsi qu’élégance et confort peuvent parfaitement aller de pair. En sublimant la tendance du « luxe décontracté », elle signe une apparition aussi cosy que raffinée. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours au rendez-vous de ses looks.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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