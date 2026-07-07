Dans un body blanc, la mannequin Irina Shayk signe un look « audacieux »

La mannequin russe Irina Shayk a partagé sur Instagram les images d’une nouvelle campagne mode dans un body blanc, et une esthétique solaire. Une série de clichés estivaux, à mi-chemin entre luxe et bord de mer, qui a immédiatement capté l’attention de ses abonnés.

Un body blanc et une esthétique solaire

Au cœur de cette campagne, une pièce forte : un body blanc à l’encolure profonde, qui mise sur l’épure et le contraste. Irina Shayk l’a associé à de grandes lunettes de soleil noires et à un rouge à lèvres écarlate, qui réveillait l’ensemble d’une touche de couleur vive. Posant en extérieur, Irina Shayk dégage une allure à la fois sobre et affirmée, fidèle à son style minimaliste et graphique. Une apparition qui a, sans surprise, fait sensation.

Au-delà des pièces elles-mêmes, c’est toute une atmosphère que met en scène cette campagne. Entre paysages balnéaires et tenues sophistiquées, le shooting cultive une esthétique léchée, propre aux grandes campagnes de mode. Une direction artistique qui met parfaitement en valeur l’aisance d’Irina Shayk devant l’objectif, et confirme son statut de mannequin recherché pour ce type de projets.

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Une campagne estivale

Ces images s’inscrivent dans le cadre de la campagne estivale de la marque Revolve. Au fil de la série, Irina Shayk décline donc plusieurs looks estivaux tendance. Sur l’un des clichés, elle pose dans une robe métallisée à dos ouvert, en extérieur ; sur un autre, on la découvre en train de se détendre sur la plage. La collection mêle ainsi mode haut de gamme et décor côtier, pour un rendu à la fois solaire et résolument éditorial.

Des fans conquis

Sans surprise, la publication a déclenché une avalanche de réactions. Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les compliments envers Irina Shayk. « Incroyable », « Magnifique top model », « Une vraie reine », pouvait-on lire parmi les nombreux messages admiratifs. Autant de réactions qui témoignent de l’engouement constant suscité par Irina Shayk.

Avec ce body blanc et cette campagne estivale, Irina Shayk signe ainsi une nouvelle apparition aussi élégante que maîtrisée. Elle prouve une fois de plus son sens du style et son aisance face à l’objectif. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours au rendez-vous de ses looks.