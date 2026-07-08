Sofia Vergara soutient son pays dans un selfie qui fait réagir

À l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, l’actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofia Vergara s’est affichée sur Instagram dans un selfie aux couleurs de son pays, vêtue du jersey de la sélection colombienne. Une publication qui a séduit ses abonnés – même si certains ont estimé qu’elle aurait dû soutenir les États-Unis.

Un selfie aux couleurs de la Colombie

Sur ce cliché ensoleillé, pris dans un jardin fleuri, Sofia Vergara pose tout sourire, le jersey jaune de la Colombie sur les épaules. Rehaussé de touches bleues et rouges, aux couleurs du drapeau national, l’ensemble respirait la fierté et la bonne humeur. Côté beauté, elle arborait un maquillage naturel et lumineux, ainsi que ses longs cheveux bruns lâchés. Une apparition simple et solaire, parfaitement raccord avec l’ambiance estivale de la compétition.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sofia Vergara (@sofiavergara)

Une fière Colombienne

Ce choix n’a rien d’étonnant pour qui connaît Sofia Vergara. Née à Barranquilla, en Colombie, l’actrice n’a jamais caché son attachement viscéral à son pays d’origine. Tout au long de sa carrière, elle a célébré ses racines et porté haut les couleurs de la Colombie, devenant l’une des personnalités colombiennes les plus connues au monde. Soutenir la sélection de son pays lors d’un tel événement coulait donc de source.

Des réactions partagées

Dans les commentaires, ses abonnés ont multiplié les compliments, saluant son allure et sa fierté affirmée. Quelques internautes ont toutefois fait remarquer que l’actrice, installée depuis des années aux États-Unis, « aurait pu soutenir son pays d’adoption ». Un petit débat autour de sa double culture, que beaucoup ont au contraire trouvée touchante. Car rien n’empêche, après tout, de chérir ses deux pays. Et surtout, Sofia Vergara reste libre de partager ce qu’elle souhaite sur ses réseaux sociaux : elle n’a pas besoin de la validation des internautes pour exister, afficher ses choix ou apporter son soutien à l’équipe qui lui tient à cœur.

Avec ce selfie aux couleurs de la Colombie, Sofia Vergara a ainsi affiché sa fierté avec naturel et bonne humeur. Entre soutien à son pays d’origine et clin d’œil à sa double culture, elle a, une fois de plus, fait l’unanimité – ou presque.