À Biarritz, Kristen Stewart remet au goût du jour le duo robe-short

L’actrice, réalisatrice et interprète américaine Kristen Stewart n’a jamais eu peur de bousculer les codes. Présente au Festival du film de Biarritz 2026 (du 23 au 28 juin), elle a opté pour une association « inattendue » : une robe portée par-dessus un short. Un duo fidèle à son goût pour les looks subversifs, qui n’a pas manqué de faire réagir.

Une association robe-short

Pour cette apparition, Kristen Stewart arborait une robe en maille Chanel, dans un coloris noir rehaussé de détails crème et rouges. Sous cette robe, elle avait glissé un short noir assorti, orné de la même finition colorée à l’ourlet. Resserrée à la taille par une ceinture noir et or, la silhouette était complétée par des mocassins noirs et des lunettes de soleil. Un look graphique et affirmé.

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Les internautes divisés

Cette association, qui a divisé les internautes, illustre parfaitement le style de Kristen Stewart. L’actrice cultive depuis longtemps une approche « décalée » de la mode, n’hésitant pas à détourner les codes classiques pour créer la surprise. Porter un short sous une robe (ou un pull long) en fait partie : un choix qui réinterprète des pièces du quotidien et leur donne une tournure inattendue.

Et c’est bien là tout l’intérêt de la mode : expérimenter, s’amuser et s’affranchir des règles. Après tout, les femmes, comme tout le monde, devraient pouvoir s’habiller comme elles l’entendent, sans que leur apparence ou leurs choix vestimentaires deviennent un sujet de débat. La mode est un terrain d’expression personnelle, pas un prétexte à juger les corps ou à dicter ce qui serait acceptable de porter.

Une tendance qui revient

Au-delà du clin d’œil stylistique, ce duo robe-short s’inscrit dans une tendance plus large. Longtemps boudée, l’association de la robe et du short refait peu à peu surface, plébiscitée pour son côté pratique et son allure décontractée. En l’adoptant sur un tapis rouge, Kristen Stewart contribue à remettre cette idée au goût du jour, prouvant qu’elle peut aussi se décliner dans une version chic.

Avec ce duo robe-short, Kristen Stewart signe ainsi une apparition remarquée. Si elle était à Biarritz, c’est pour une raison particulière : elle préside cette année 2026 le jury du Festival du film de Biarritz (du 23 au 28 juin). Et prouve au passage une fois de plus qu’elle aime « brouiller les pistes ». De quoi confirmer son statut d’icône mode.