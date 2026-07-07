Zendaya sublime sa silhouette dans une tenue contemporaine très remarquée

L’actrice et productrice américaine Zendaya a une nouvelle fois prouvé son sens infaillible du tapis rouge. À Berlin, elle a fait sensation dans un ensemble Louis Vuitton sur mesure en cuir noir, lors de l’événement de promotion de « Spider-Man: Brand New Day » aux côtés de l’acteur britannique Tom Holland.

Un ensemble Louis Vuitton sur mesure

C’est sur la fameuse place Uber Platz, à Berlin, que Zendaya s’est rendue dans le cadre d’un événement fan organisé autour du prochain volet de la saga « Spider-Man ». Le film, intitulé « Spider-Man: Brand New Day », marque le retour de l’actrice dans le rôle de MJ aux côtés de Tom Holland, qui incarne le héros arachnéen. Pour cette étape promotionnelle, l’actrice a soigneusement choisi une tenue pensée jusque dans les moindres détails, en cohérence directe avec l’univers du film.

La pièce centrale de cette apparition est un ensemble deux-pièces en cuir noir, signé Louis Vuitton et conçu sur mesure pour Zendaya. La maison de couture française, qui collabore régulièrement avec Zendaya, lui a imaginé un look à la fois sobre dans sa palette et résolument contemporain dans sa coupe. Le choix du cuir noir illustre parfaitement la dimension dramatique recherchée pour cette apparition. Une cohérence stylistique qui confirme la place de Zendaya parmi les ambassadrices les plus identifiables de la maison française.

Un haut court à coupe gilet

Le haut de l’ensemble adopte une coupe particulièrement travaillée : il s’agit d’un modèle court de style gilet, doté d’un large décolleté en V profond. Cette construction, à mi-chemin entre le top et la pièce de tailoring, illustre la créativité de Louis Vuitton dans la réinterprétation des classiques du vestiaire. Loin du simple crop top, la pièce joue sur des références couture marquées, en convoquant les codes du tailleur pour les transformer en silhouette ultra-contemporaine.

Une jupe taille basse à traîne spectaculaire

Le bas de l’ensemble joue lui aussi la carte de l’audace stylistique. La jupe, taillée pour suivre la ligne des hanches, descend jusqu’au sol avant de se prolonger en une véritable traîne spectaculaire. Cette association – un haut court et une jupe longue à traîne – crée un contraste fort entre la rigueur du tailoring et la dimension presque royale du bas.

Des bijoux Lydia Courteille à motif toile d’araignée

Pour parachever l’hommage à l’univers du film, Zendaya a misé sur des bijoux particulièrement précieux et symboliques. Elle portait des boucles d’oreilles signées Lydia Courteille, ornées de motifs en forme de toile d’araignée, ainsi qu’une bague coordonnée. Ces pièces de joaillerie créent un clin d’œil discret, mais reconnaissable à l’univers de « Spider-Man ».

Un maquillage en clin d’œil discret au super-héros

Côté beauté, la mise en beauté de Zendaya prolonge également cette thématique soigneusement travaillée. Son maquillage misait sur un fard à paupières violet pailleté, accompagné d’un détail argenté placé sous les yeux pour capter la lumière. Ses cils, traités pour évoquer subtilement une dimension presque arachnéenne (« spidery lashes »), faisaient un clin d’œil supplémentaire à l’univers du film. Le tout sur un teint bronzé lumineux, des lèvres nude et des ongles foncés.

Une coiffure « bixie » signée Ursula Stephen

La coiffure n’a pas été laissée au hasard. Zendaya arborait une coupe « bixie », un mélange entre la coupe dite garçonne (« boy ») et la « pixie cut » classique, signée par sa coiffeuse de longue date Ursula Stephen. Cette coupe courte, particulièrement en vogue ces derniers mois auprès des célébrités, marque par ailleurs une étape dans l’évolution stylistique de Zendaya, qui alterne désormais avec aisance entre les longueurs et les coupes courtes selon ses apparitions.

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Le « method-dressing » comme signature

Avec cette apparition à Berlin, Zendaya confirme une nouvelle fois sa maîtrise du « method-dressing », cette pratique consistant à s’habiller en référence directe à l’œuvre ou au personnage en cours de promotion. Lors de la précédente tournée du film « Dune », Zendaya avait déjà multiplié les looks en lien avec l’esthétique du film, en collaboration étroite avec Law Roach. Cette démarche, devenue une véritable signature, transforme chaque étape promotionnelle en moment de mode pleinement réfléchi.

Avec son ensemble Louis Vuitton sur mesure en cuir noir, ses bijoux Lydia Courteille à motif toile d’araignée et son maquillage subtilement inspiré du film, Zendaya signe ainsi l’une de ses apparitions promotionnelles les plus marquantes de l’année.